Дональд Трамп-младший изменял беременной жене с певицей Обри О'Дэй

Недавно стало известно, что у сына главы США Дональда Трампа-младшего был любовный роман с американской исполнительницей Обри О'Дэй. Трамп изменял своей жене, когда она была беременна в четвертый раз.

По данным издания Page Six, Трамп-младший встречался с певицей в 2011 году. Политик буквально был без ума от артистки и обещал уйти от Ванессы. О своем решении он даже рассказал супруге. Узнав о любовных утехах сына на стороне, Дональд Трамп-старший потребовал расстаться с певицей. Как сообщает издание, брак Дональда Трампа-младшего был обречен еще до того, как он встретил Обри О'Дэй.

Ранее стало известно, что Ванесса Трамп подала документы на развод. Истинные причины такого решения пока не известны. Предполагают, что причиной стало нечеловеческое отношения Трампа-младшего к своей жене. По словам друзей Ванессы, она не один раз просила свою маму помочь ей деньгами. Сын президента США и Ванесса поженились в 2005 году. Они воспитывают пятеро детей.