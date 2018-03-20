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| | Дональд Трамп-младший изменял беременной жене с певицей Обри О'Дэй

Дональд Трамп-младший изменял беременной жене с певицей Обри О'Дэй

Сегодня, 09:42
Недавно стало известно, что у сына главы США Дональда Трампа-младшего был любовный роман с американской исполнительницей Обри О'Дэй. Трамп изменял своей жене, когда она была беременна в четвертый раз.

Дональд Трамп-младший изменял беременной жене с певицей Обри О'Дэй

 

По данным издания Page Six, Трамп-младший встречался с певицей в 2011 году. Политик буквально был без ума от артистки и обещал уйти от Ванессы. О своем решении он даже рассказал супруге. Узнав о любовных утехах сына на стороне, Дональд Трамп-старший потребовал расстаться с певицей. Как сообщает издание, брак Дональда Трампа-младшего был обречен еще до того, как он встретил Обри О'Дэй.

Дональд Трамп-младший изменял беременной жене с певицей Обри О'Дэй

 

Ранее стало известно, что Ванесса Трамп подала документы на развод. Истинные причины такого решения пока не известны. Предполагают, что причиной стало нечеловеческое отношения Трампа-младшего к своей жене. По словам друзей Ванессы, она не один раз просила свою маму помочь ей деньгами. Сын президента США и Ванесса поженились в 2005 году. Они воспитывают пятеро детей.
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