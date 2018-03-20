В Сеть просочились снимки беременной Мэрилин Керро

На днях в Санкт-Петербурге прошел семинар организованный экстрасенсом Мэрилин Керро, на котором она продемонстрировала мастер-класс посвященный магии камней.

Бывшая участница проекта «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро недавно проводила свой семинар в Петербурге. В последнее время девушка живет у себя на родине в Эстонии, и лишь изредка приезжает в Россию. В недавнем времени в интернете появились слухи, что Мэрилин беременна, однако тогда они были опровержены. Теперь же на семинаре все убедились в их правдивости. Керро была одета в красный джемпер, который не смог скрыть от посторонних глаз округлость беременного животика. Девушка призналась в своей беременности, хоть ее уже и так не скрыть, и на множество вопросов своих поклонников лишь сказала, что ждет девочку.

Пелагея Лебединская

Отметим, что Мэрилин Керро тщательно скрывает от общественности свою личную жизнь. Кто стал избранником звезды «Битвы экстрасенсов» никто не знает.