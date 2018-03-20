В Сеть просочились снимки беременной Мэрилин Керро

Бывшая участница проекта «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро недавно проводила свой семинар в Петербурге. В последнее время девушка живет у себя на родине в Эстонии, и лишь изредка приезжает в Россию. В недавнем времени в интернете появились слухи, что Мэрилин беременна, однако тогда они были опровержены. Теперь же на семинаре все убедились в их правдивости. Керро была одета в красный джемпер, который не смог скрыть от посторонних глаз округлость беременного животика. Девушка призналась в своей беременности, хоть ее уже и так не скрыть, и на множество вопросов своих поклонников лишь сказала, что ждет девочку.
Отметим, что Мэрилин Керро тщательно скрывает от общественности свою личную жизнь. Кто стал избранником звезды «Битвы экстрасенсов» никто не знает.