Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных Учёные выяснили, как кислота омега-6 убивает и спасает людей Инженер из Австралии нашел обломки пропавшего Boeing Malaysia Airlines Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка
| | В Сеть просочились снимки беременной Мэрилин Керро

В Сеть просочились снимки беременной Мэрилин Керро

Сегодня, 08:56
На днях в Санкт-Петербурге прошел семинар организованный экстрасенсом Мэрилин Керро, на котором она продемонстрировала мастер-класс посвященный магии камней.

В Сеть просочились снимки беременной Мэрилин Керро

 

Бывшая участница проекта «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро недавно проводила свой семинар в Петербурге. В последнее время девушка живет у себя на родине в Эстонии, и лишь изредка приезжает в Россию. В недавнем времени в интернете появились слухи, что Мэрилин беременна, однако тогда они были опровержены. Теперь же на семинаре все убедились в их правдивости. Керро была одета в красный джемпер, который не смог скрыть от посторонних глаз округлость беременного животика. Девушка призналась в своей беременности, хоть ее уже и так не скрыть, и на множество вопросов своих поклонников лишь сказала, что ждет девочку.

 

Отметим, что Мэрилин Керро тщательно скрывает от общественности свою личную жизнь. Кто стал избранником звезды «Битвы экстрасенсов» никто не знает.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Мэрилин Керро официально призналась в беременности
Мэрилин Керро официально призналась в беременности

Дважды финалистка телевизионного шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро разместила на просторах своего Instagram фотографию, на которой отчетливо видно, что

Мэрилин Керро закрутила новый роман
Мэрилин Керро закрутила новый роман

Участница мистического шоу «Битва экстрасенсов» Мэрилин Керро закрутила роман с иностранцем.

Мэрилин Керро опубликовала в сети фото из ранней юности
Мэрилин Керро опубликовала в сети фото из ранней юности

Участница телешоу "Битва экстрасенсов” Мэрилин Керро недавно опубликовала свою фотографию в сети Instagram. На снимке она предстала в совсем юном возрасте, но

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости