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| | Анастасию Волочкову с дочерью назвали «диснеевскими принцессами»

Анастасию Волочкову с дочерью назвали «диснеевскими принцессами»

Сегодня, 08:42
Стоит признать, что Анастасия Волочкова, далеко не каждый день эпатирует откровенными нарядами или своими фирменными шпагатами. В последнее время она все чаще позирует вместе со своей дочкой Ариадной.

Анастасию Волочкову с дочерью назвали «диснеевскими принцессами»

 

По мнению подписчиков, девочка вырастает в настоящую красавицу, хоть и немного на свою маму и не похожа. Позирующих Волочкову вместе с ее дочкой назвали «диснеевскими принцессами». Несмотря на рекламную составляющую поста, Волочкову похвалили за чувство вкуса в плане выбранных для нее и дочери платьев.

Также некоторые фолловеры отметили, что особенно приятно читать комментарии под такими фотографиями, ведь Волочковой никто не пишет ничего негативного, а лишь нахваливает то, насколько гармонично она смотрится вместе с дочерью. Другие же просили балерину всегда надевать одежду подобного фасона, так как топы и узкие штаны «уродуют» ее. С этим мнением согласились даже некоторые фанаты.
Николай Офицеров
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