Юлия Савичева поделилась своим секретом похудения

Российская певица Юлия Савичева недавно впервые стала мамой, она родила дочь Анну. Спустя несколько месяцев после родов певица вышла на сцену и поразила всех стройностью. Многих поклонников заинтересовало, как ей удалось в столь короткий срок после беременности и родов похудеть. Юлия не заставила долго себя ждать с ответом и с радостью поделилась своим рецептом красоты. На самом деле, чтобы сбросить вес, со слов Юлии, прежде всего, нужно иметь большую силу воли. Нужно перестать себя жалеть и начать усердно заниматься спортом, также ограничивать себя в еде. Юлия, как минимум, от 2 до 5 раз в неделю посещает тренажерный зал, где усердно занимается. В то же время придерживается диеты с малым количеством углеводов. Юлия посоветовала всем женщинам заниматься спортом, и тогда красота никогда не уйдет от них.
Юлия Савичева в 2014 году вышла замуж за продюсера Александра Аршинова и с тех пор очень мало появляется на сцене. В прошлом году у молодой пары родился первенец. В настоящее время Юлия со своей семьей живет за границей, и возвращаться в Россию пока не планирует, лишь иногда приезжает на концерты.