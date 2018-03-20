Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных Учёные выяснили, как кислота омега-6 убивает и спасает людей Инженер из Австралии нашел обломки пропавшего Boeing Malaysia Airlines Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка
| | Юлия Савичева поделилась своим секретом похудения

Юлия Савичева поделилась своим секретом похудения

Сегодня, 08:40
Юлия Савичева открыла общественности секрет, как ей так быстро удалось сбросить лишний вес после родов.

Юлия Савичева поделилась своим секретом похудения

 

Российская певица Юлия Савичева недавно впервые стала мамой, она родила дочь Анну. Спустя несколько месяцев после родов певица вышла на сцену и поразила всех стройностью. Многих поклонников заинтересовало, как ей удалось в столь короткий срок после беременности и родов похудеть. Юлия не заставила долго себя ждать с ответом и с радостью поделилась своим рецептом красоты. На самом деле, чтобы сбросить вес, со слов Юлии, прежде всего, нужно иметь большую силу воли. Нужно перестать себя жалеть и начать усердно заниматься спортом, также ограничивать себя в еде. Юлия, как минимум, от 2 до 5 раз в неделю посещает тренажерный зал, где усердно занимается. В то же время придерживается диеты с малым количеством углеводов. Юлия посоветовала всем женщинам заниматься спортом, и тогда красота никогда не уйдет от них.

Юлия Савичева в 2014 году вышла замуж за продюсера Александра Аршинова и с тех пор очень мало появляется на сцене. В прошлом году у молодой пары родился первенец. В настоящее время Юлия со своей семьей живет за границей, и возвращаться в Россию пока не планирует, лишь иногда приезжает на концерты.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Юлия Ковальчук рассказала, как ей удалось так быстро похудеть после родов
Юлия Ковальчук рассказала, как ей удалось так быстро похудеть после родов

Бывшая певица группы «Блестящие» Юлия Ковальчук поделилась своим секретом похудения после рождения ребенка.

Юлия Савичева вернулась из Португалии после родов, фанатки счастливы
Юлия Савичева вернулась из Португалии после родов, фанатки счастливы

Певица Юлия Савичева из Португалии после родов, фанатки счастливы. Они боялись, что любимая исполнительница навсегда уйдёт со сцены.

Певица Юлия Савичева впервые стала мамой
Певица Юлия Савичева впервые стала мамой

Радостной новостью поделился продюсер Максим Фадеев в своем Instagram. Он подтвердил давно летавшие слухи о том, что Юлия Савичева стала мамой. Фадеев также

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости