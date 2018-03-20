Юлия Савичева поделилась своим секретом похудения

Юлия Савичева открыла общественности секрет, как ей так быстро удалось сбросить лишний вес после родов.

Пелагея Лебединская

Российская певица Юлия Савичева недавно впервые стала мамой, она родила дочь Анну. Спустя несколько месяцев после родов певица вышла на сцену и поразила всех стройностью. Многих поклонников заинтересовало, как ей удалось в столь короткий срок после беременности и родов похудеть. Юлия не заставила долго себя ждать с ответом и с радостью поделилась своим рецептом красоты. На самом деле, чтобы сбросить вес, со слов Юлии, прежде всего, нужно иметь большую силу воли. Нужно перестать себя жалеть и начать усердно заниматься спортом, также ограничивать себя в еде. Юлия, как минимум, от 2 до 5 раз в неделю посещает тренажерный зал, где усердно занимается. В то же время придерживается диеты с малым количеством углеводов. Юлия посоветовала всем женщинам заниматься спортом, и тогда красота никогда не уйдет от них.Юлия Савичева в 2014 году вышла замуж за продюсера Александра Аршинова и с тех пор очень мало появляется на сцене. В прошлом году у молодой пары родился первенец. В настоящее время Юлия со своей семьей живет за границей, и возвращаться в Россию пока не планирует, лишь иногда приезжает на концерты.