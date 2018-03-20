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| | Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева удивила новым имиджем

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева удивила новым имиджем

Сегодня, 08:34
Олимпийская чемпионка и рекордсменка среди женщин по прыжкам с шестом Елена Исинбаева решила кардинально поменять имидж. Своим новым образом мастер спорта похвасталась в Instagram.

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева удивила новым имиджем

 

На днях бывшая двукратная чемпионка поделилась с поклонниками фотоснимком с новой прической. Цвет волос Елена также изменила – ее шевелюра стала светлее. В посту к фото Исинбаева спросила фанатов, что они думают о ее новой стрижке. Многие оценили перевоплощение любимой спортсменки, сказав, что новый образ смотрится очень свежо. Некоторые сравнили российскую прыгунью с Екатериной Варнавой. Одна из подписчиц даже не поверила, что на фото спортсменка из Волгограда. Нашлись и такие, которым не понравился новый образ Елены. Фото набрало более 15 тыс лайков.

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева удивила новым имиджем

 

Совсем недавно Елена стала мамой во второй раз. У нее родился мальчик. Исинбаева замужем за Никитой Петиновым, который является членом сборной России. В 2014 году у них родилась дочь.
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