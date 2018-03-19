"Без понтов": Волочкову неожиданно начали хвалить

Анастасия Волочкова просто сразила своих подписчиков неожиданной сменой имиджа. На этот раз знаменитость предстала перед посетителями Instagram с новой прической - она сменила вечные гладко зачесанные назад и собранные в пучок волосы на укладку из кокетливых волн. Несколько локонов очень мило обрамляли ее лицо. В подписи к фото балерина обратилась к подписчикам с вопросом, идут ли ей кудряшки.

Пользователи написали Анастасии невероятное количество комплиментов, что вызвало удивление даже у них самих, ведь все уже давно привыкли, что Волочкова - это сплошной скандал, поэтому все ее снимки окружены ореолом склочности и упреков. Несложно понять это, учитывая, что Волочкова сама постоянно провоцирует подписчиков на ссоры между собой и критику ее персоны. На этот раз подавляющее большинство комментариев было позитивного характера.Поклонники назвали Анастасию хорошенькой и очень нежной, отметили, что так ей очень идет и она выглядит очень женственной. А многие, для кого перемена действительно стала разительной, заявили, что «наконец-то» и «совершенно другое дело». Они предположили, что Волочкова меняется из-за любви, хотя некоторые отметили, что давно не видят на снимках примы ее последнего возлюбленного Михаила. Анастасии также посоветовали придать прическе еще больше совершенства с помощью длины и густоты волос. Тогда, по их мнению, прима будет абсолютным совершенством.Хейтеры, несмотря ни на что, не успокоились и не поверили скандальной балерине, они решили, что фото отредактировано в фотошопе. Насте также попеняли на то, что она постоянно фотографируется в одной и той же манере - лицо полубоком, а пользователям, для разнообразия, хочется хотя бы иногда увидеть ее в анфас.Кто-то из подписчиков оценил эксперименты Волочковой вообще, и «кудряшки» в частности, но настоятельно рекомендовал балерине меняться не только внешне, но и внутренне, потому что даже если человек выглядит прекрасно, но, при этом, ведет себя заносчиво и попирает любые моральные устои ради пиара, то гармоничной личностью его назвать сложно, к тому же, окружающие будут относиться к нему соответствующим образом. А по поводу улучшения внешности многие фанаты все же советовали Волочковой обратить внимание на свои брови, потому что к образу нежной блондинки, который она постоянно пытается демонстрировать, совершенно не идут такие темные брови. Некоторые даже поинтересовались, не свадебное ли платье надето на Анастасии.