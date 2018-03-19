Ретро: Волочкова порадовала подписчиков новым образом

Российская балерина Анастасия Волочкова продемонстрировала своим подписчикам в социальных сетях обновленный образ наращенными волосами. При этом она отметила, что старается радовать поклонников своей красотой. И в завершении пожелала всем хорошей недели.

Внесли ясность поклонники и насчет талии, подчеркнув, что Настя стала на 10 лет моложе, а с приходом весны, проснувшимся «доброжелателям» посоветовали не ныть, ведь она исправляется. К тому же женщинам следует знать, что не всем судилось талию иметь. Так как существует еще такое понятие как строение тела и если ее от природы - нет, то откуда ей взяться. Тогда как у некоторых и при полноте талия есть, не всем дано родиться с талией - либо она есть, либо ее нет.

Януш Серпнень

В ответ благодарные поклонники ответили лестными словами одобрения, отметив, что их любимица ослепительно прекрасна и неотразимо великолепна, и как всегда выглядит просто божественно. Их переполняло чувство восторга, мол, на эту красавицу и ее шикарную прическу просто любо дорого смотреть. А так как волосы – украшение любой женщины. Поэтому не удивительно, что с этой новой прической, когда Волочковой любуешься, а не дешевыми куклами с тонной штукатурки, только и умеющими, что изливать грязь, от нее исходит, столько позитивной теплой энергетики.Поклонники констатировали, что если выставлено нормальное фото, то и негативных высказываний нет и она выглядит совсем иначе. Наконец приме удалось удачный образ подобрать - и платье смотрится и новая прическа. С ней лицо как то мягче стало, и Волочкова просто расцвела рядом со своим возлюбленным. Плечи закрыты грудь есть - шарм и выглядит очень хорошо.Но не обошлось в бочке с медом, без ложки дегтя. Кого-то опять заинтересовала потеря талии, которой пора заняться, ибо фигура - как батон колбасы с салом. А также внезапное исчезновение Михаила. Кто-то поинтересовался, а не перезагрузка ли это, и поиск нового кандидата в новом образе? Пошли предположения, мол, он ей не пара, а сейчас она реально стала интересней, хорошо, что вовремя избавилась от этого Мишки, будто жизнь начала заново. Теперь, по их совету необходимо четко следить за своими шагами, окружением, ведь самоконтроль это и есть наивысшая степень наслаждения. И при соблюдении все правил за это последуют награды и будет сопутствовать удача.Но нашлись заступники, которые расставили все по местам касаемо Миши: «У Насти с Михаилом все нормально. У него на странице есть свежее их совместное фото. Так что в этом плане все замечательно. Он ждал Настю с наращивания волос, трогательно и так нежно только близких называют. Миша достойный мужчина и Настя счастливая. Поэтому будем надеяться, что их союз долговечен».