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| | Маша Кохно рассказала трогательную историю детства

Маша Кохно рассказала трогательную историю детства

Сегодня, 22:39
Учась в институте экс-участница «Дом-2» еще не совершала пластических операций. Известно, что Маша Кохно любит впадать в ностальгию, и вот, девушка выложила на страничку Instagram снимок, где показала как выглядела студенческие времена. Под фото скрипачка решилась поведать трогательную историю из детства.

Маша Кохно рассказала трогательную историю детства

 

События происходили, когда блогерше было 3 года. В то время отец был уже народным артистом РФ, он пытался обучить наследницу игре на скрипке.

Девушка рассказала, что в оркестр, где играл отец, нуждался в молодой скрипачке. Так как подходящего кандидата на музыкальное место не нашли, дирижер попросил привести Кохно свою юную дочь. Скрипачка поведала, что накануне ей подарили восхитительный наряд. Изначально отец был против, но маленькая Маша просто мечта выступить в новом платье на сцене. За месяц коллектив обучил девочку всем азам музыкальных аспектов. С тех пор Маша Кохно чувствует себя расковано перед публикой.

На иллюстрациях, которые приложены к рассказу, можно увидеть, что девушка на то время успела только сделать операцию по увеличению губ.

Отметим, что Маша Кохно часто находится под маской эпатажа, но когда играет на скрипке, никогда не скрывает свои естественные чувства. Девушка будто обнажена пред своими слушателями.
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