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| | Рэпер Тимати поздравил дочь с днем рождения

Рэпер Тимати поздравил дочь с днем рождения

Сегодня, 21:44
В Instagram-профиле рэпера Тимати появилось поздравление от него самого к дочери Алисе. 19 марта девочке исполнилось 4 года.

Рэпер Тимати поздравил дочь с днем рождения

 

34-летний рэп-исполнитель Тимур Юнусов, лучше известный аудитории как Тимати, на своей странице в Instagram опубликовал поздравление для своей дочери Алисы, которой 19 марта исполнилось 4 года. Под семейным фото, где Тимати запечатлён вместе с дочкой и женой, исполнитель пообещал, что сделает все для того, что у Алисы было даже то, что сам Тимати не видел в свои 34 года. Кроме того, рэпер выразил желание, чтобы его дочь выросла умной и счастливой. Тимати поблагодарил жену за дочь, а бабушку девочки, свою мать Симону Юнусову, за помощь в воспитании Алисы.

Недавно Тимати вместе Григорием Лепсом выступили на концентре в честь победы в выборах 2018 года Владимира Путина.

Блогер Лена Миро раскритиковала подарок Тимати своей дочери за 68 тыс долларов. Миро считает глупым дарить такие бесполезные вещи, как сундук, за такие огромные деньги, когда можно перечислить их, например, на лечение больного ребенка.
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