Гимнастка Ольга Корбут в 62-летнем возрасте готова вступить в брак

Прославленная в 70-х годах гимнастка Ольга Корбут в свои 62 года готовится к свадьбе с американским мужчиной. С Джеем Шенфилтом спортсменка в отношениях десять лет.

Дарья Дмитриева

Впервые советская спортсменка Ольга Корбут стала известна на Олимпийских играх-1972 в Германии. Тогда она стала обладательницей четырёх медалей, три из которых золотые, одна серебряная. Её заслугой в гимнастике стали элементы «Петля Корбут» и «Сальто Корбут». Но ещё в 90-х годах просторы СССР спортсменка сменила на Соединённые Штаты.Первым мужем Корбут был певец группы «Песняры», Леонид Борткевич. В штатах она встретила Джея Шенфилта, с которым по истечении десяти лет решила вступить в брак. Теперь жительница Аризоны уже с кольцом, которое говорит о помолвке. Они решились на этот шаг к юбилею их отношений. Свадьба состоится в штате Иллинойс.Свои медали Корбут продала, а вырученные деньги она передала в детский дом, какие-то передала для бродячих животных, но какую-то часть оставила и себе. Этот поступок она объяснила тем, что ей её награды не доставляют никакого удовольствия. А тем, кто их приобрёл, в радость. Себе Ольга Корбут оставила лишь часы, как память о родине. Механизм работает в них и сейчас.