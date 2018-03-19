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| | Гимнастка Ольга Корбут в 62-летнем возрасте готова вступить в брак

Гимнастка Ольга Корбут в 62-летнем возрасте готова вступить в брак

Сегодня, 22:18
Прославленная в 70-х годах гимнастка Ольга Корбут в свои 62 года готовится к свадьбе с американским мужчиной. С Джеем Шенфилтом спортсменка в отношениях десять лет.

Гимнастка Ольга Корбут в 62-летнем возрасте готова вступить в брак

 

Впервые советская спортсменка Ольга Корбут стала известна на Олимпийских играх-1972 в Германии. Тогда она стала обладательницей четырёх медалей, три из которых золотые, одна серебряная. Её заслугой в гимнастике стали элементы «Петля Корбут» и «Сальто Корбут». Но ещё в 90-х годах просторы СССР спортсменка сменила на Соединённые Штаты.

Первым мужем Корбут был певец группы «Песняры», Леонид Борткевич. В штатах она встретила Джея Шенфилта, с которым по истечении десяти лет решила вступить в брак. Теперь жительница Аризоны уже с кольцом, которое говорит о помолвке. Они решились на этот шаг к юбилею их отношений. Свадьба состоится в штате Иллинойс.

Свои медали Корбут продала, а вырученные деньги она передала в детский дом, какие-то передала для бродячих животных, но какую-то часть оставила и себе. Этот поступок она объяснила тем, что ей её награды не доставляют никакого удовольствия. А тем, кто их приобрёл, в радость. Себе Ольга Корбут оставила лишь часы, как память о родине. Механизм работает в них и сейчас.
Дарья Дмитриева
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