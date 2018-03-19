Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Ольга Бузова обзавелась телохранителем

Ольга Бузова обзавелась телохранителем

Сегодня, 21:01
Ольга Бузова побывала на избирательном участке, где появилась в вызывающем наряде. Известно, что знаменитость сопровождал телохранитель.

Ольга Бузова обзавелась телохранителем

 

В источниках утверждают, что рядом со звездой обитал Антон, он указывал путь до места голосования. Однако, неподалеку постоянно ходил спортивного телосложения мужчина. Наемник своим телом прикрывал Ольгу Бузову, когда знаменитость кидала в урну бюллетень. Также телохранитель не покидал звезду во время короткого интервью, которое давала Бузова. Певица отметила, что ей срочно нужно поговорить с Владимиром Владимировичем. Ольга Бузова подчеркнула, что ей есть о чем поговорить с главной государства.

Всю суть знаменитость раскрывать не стала, но, судя по всему, тема довольно важная.
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