Ольга Бузова обзавелась телохранителем

Ольга Бузова побывала на избирательном участке, где появилась в вызывающем наряде. Известно, что знаменитость сопровождал телохранитель.

В источниках утверждают, что рядом со звездой обитал Антон, он указывал путь до места голосования. Однако, неподалеку постоянно ходил спортивного телосложения мужчина. Наемник своим телом прикрывал Ольгу Бузову, когда знаменитость кидала в урну бюллетень. Также телохранитель не покидал звезду во время короткого интервью, которое давала Бузова. Певица отметила, что ей срочно нужно поговорить с Владимиром Владимировичем. Ольга Бузова подчеркнула, что ей есть о чем поговорить с главной государства.Всю суть знаменитость раскрывать не стала, но, судя по всему, тема довольно важная.