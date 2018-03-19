В новом сериале HBO Николь Кидман обманет муж

Николь Кидман и Дэвид Келли воссоединятся. Участники успешного проекта «Большая маленькая ложь» вместе будут работать над новым мини-сериалом под названием «The Undoing».

Виктория Озерова

HBO начинает работу над новым мини-сериалом «The Undoing». Известно, что главную роль в нем досталась Николь Кидман, а над сценарием будет трудиться Дэвид Келли. Героиня голливудской звезды – Грейс Сакс, успешный семейный терапевт. Она счастлива в браке и вместе с мужем воспитывает долгожданного сына. Грейс Сакс выпускает книгу о семье, в которой информирует читательниц, как построить отношения и распознать «не того» мужчину на первом свидании. Вскоре размеренный порядок дней Грейс рушиться: муж пропадает, а в ее дом являются полицейские. Главной героине приходится вновь строить безопасную жизнь для себя и сына.Основой для нового сериала стала книга Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать».