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| | В новом сериале HBO Николь Кидман обманет муж

В новом сериале HBO Николь Кидман обманет муж

Сегодня, 21:38
Николь Кидман и Дэвид Келли воссоединятся. Участники успешного проекта «Большая маленькая ложь» вместе будут работать над новым мини-сериалом под названием «The Undoing».

В новом сериале HBO Николь Кидман обманет муж

 

HBO начинает работу над новым мини-сериалом «The Undoing». Известно, что главную роль в нем досталась Николь Кидман, а над сценарием будет трудиться Дэвид Келли. Героиня голливудской звезды – Грейс Сакс, успешный семейный терапевт. Она счастлива в браке и вместе с мужем воспитывает долгожданного сына. Грейс Сакс выпускает книгу о семье, в которой информирует читательниц, как построить отношения и распознать «не того» мужчину на первом свидании. Вскоре размеренный порядок дней Грейс рушиться: муж пропадает, а в ее дом являются полицейские. Главной героине приходится вновь строить безопасную жизнь для себя и сына.

Основой для нового сериала стала книга Джин Ханфф Корелиц «Ты должна была знать».
Виктория Озерова
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