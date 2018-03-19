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| | Билл Мюррей уснул на показе мультфильма «Остров собак»

Билл Мюррей уснул на показе мультфильма «Остров собак»

Сегодня, 20:25
Знаменитый американский киноактер Билл Мюрей уснул во время показа мультипликационной картины «Остров собак». Интересно, что он озвучивал одну из ролей этой работы Уэса Андерсона и вместе со съемочной группой представлял данный мультфильм.

Билл Мюррей уснул на показе мультфильма «Остров собак»

 

67-летний американский киноактер Билл Мюррей, известный своей ролью в «Охотниках за привидениями» и «День сурка», присутствовал на фестивале South By Southwest, где вместе со съемочной группой Уэса Андерсона должен был представить мультипликационный фильм «Остров собак». В этой работе Мюррей выступил в качестве актера озвучки для одного из персонажей.

До и после показа артист не выглядел слишком уставшим – он активно общался со зрителями и даже прочел стихотворение «Пес» поэта Ферлингетти. Тем не менее, в один из моментов демонстрации мультфильма, Мюррей просто уснул.

«Остров собак» был награжден на Берлинском кинофестивале наградой за лучшую режиссуру. Прибывший для получения награды вместо режиссера, Мюреей сказал, что никогда не думал, что ему придется сыграть собаку, а вернуться домой с медведем (награда кинофестиваля в форме фигурки медведя).

В нынешнее время Билл Мюррей практически лишился слуха, работа его слухового аппарата обеспечивается искусственно. Тем не менее, это не помешало актеру получить награду «Золотой Глобус» и быть неоднократным номинантом «Оскара».
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