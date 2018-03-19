Юлия Барановская даже не вспоминает о бывшем возлюбленном

Ранее сообщалось, что взрывной характер Алисы Казьминой грозил ей лишением свободы. Однако скандал разрешился благодаря ее любимому Аршавину, но никто не знает, надолго ли хватит Алисы. Однако в это время бывшая пассия спортсмена Юлия Барановская усердно занимается работой и воспитывает троих детей, которые, между прочим, родились во время отношений Юлии и Андрея. Ведущая часто публикует фотографии в интернете, судя по которым решила не заморачиваться новыми отношениями, а оставаться одинокой. Также они ни разу за все время расставания не вспомнила о бывшем избраннике.
Напоминаем, что в 2013 году Юлия Барановская и Андрей Аршавин поведали общественности о своем окончательном решении прекратить любые отношения. Перед расставанием знаменитости подписали мирное соглашение, но разговоры о разрыве продолжались еще некоторое время. В 2016 году пресса сообщила, что спортсмен задолжал своей бывшей пассии алименты. По мнению журналистов, долг насчитывает несколько миллионов рублей. Через время, скорее всего, этот вопрос был окончательно закрыт.