Отечественная ведущая Юлия Барановская даже не вспоминает о бывшем возлюбленном, который ее бросил. Пока футболист Андрей Аршавин занимается проблемами своей нынешней супруги Алисы Казьминой, Барановская строит свою карьеру и воспитывает детей.

Анна Котова

Ранее сообщалось, что взрывной характер Алисы Казьминой грозил ей лишением свободы. Однако скандал разрешился благодаря ее любимому Аршавину, но никто не знает, надолго ли хватит Алисы. Однако в это время бывшая пассия спортсмена Юлия Барановская усердно занимается работой и воспитывает троих детей, которые, между прочим, родились во время отношений Юлии и Андрея. Ведущая часто публикует фотографии в интернете, судя по которым решила не заморачиваться новыми отношениями, а оставаться одинокой. Также они ни разу за все время расставания не вспомнила о бывшем избраннике.Напоминаем, что в 2013 году Юлия Барановская и Андрей Аршавин поведали общественности о своем окончательном решении прекратить любые отношения. Перед расставанием знаменитости подписали мирное соглашение, но разговоры о разрыве продолжались еще некоторое время. В 2016 году пресса сообщила, что спортсмен задолжал своей бывшей пассии алименты. По мнению журналистов, долг насчитывает несколько миллионов рублей. Через время, скорее всего, этот вопрос был окончательно закрыт.