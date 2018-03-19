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| | Подопечная Victoria’s Secret одержала порцию критики от организаторов новой фотосессии

Подопечная Victoria’s Secret одержала порцию критики от организаторов новой фотосессии

Сегодня, 20:56
Известную 26-летнюю фотомодель Бриджит Малкольм раскритиковали организаторы новой фотосессии, которая была направлена на рекламу нижнего белья Victoria's Secret. Случай произошел, когда девушка вышла позировать в новой коллекции купальников. Фотомодель лично поведала о данном инциденте.

Подопечная Victoria’s Secret одержала порцию критики от организаторов новой фотосессии

 

Бриджит Малкольм рассказала, что во время позирования, одна из ассистенток бдительно смотрела на живот модели. Когда Бриджит подошла к ней, то помощница постыдилась даже посмотреть ей в глаза.

Также знаменитость добавила, что когда-то на более ранней съемке ей нужно было показать «больше ребер». Так как фотографу не понравилось, что девушка не смогла втянуть живот, ей надели юбку, чтобы скрыть дефект, который увидел эксперт. Известно, что на следующий день организаторы собирались вообще убрать модель из списка участниц фотосессии.

В конце своей записи Малкольм пожелала свои поклонникам гармонии со своим телом и не поддаваться навязчивым стандартам бьюти-искусства.

Отметим, что в январе этого года модель совершила фотосессию в свитере от французского бренда Vetements, где на спине было написано Unskinny («Не худая» - примпечает VladTime). Новые снимки вызвали у пользователей Instagram недоумение. Подписчики фотомодели посчитали, что слоган на одежде никак не сочетается со стройными формами Бриджит. Некоторые пользователи отметили, что ее ноги на фотографиях «толщиной с руку взрослой личности».
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