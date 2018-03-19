Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Шикарные ноги: Нижнее белье Нюши взорвало сеть

Шикарные ноги: Нижнее белье Нюши взорвало сеть

Сегодня, 20:12
Певица Нюша показала новое фото в Instagram, в подписи под ним предложив подписчикам делиться саундтреками, которые для них характеризуют «зимнюю весну». Артистка и сама указала названия песен, которые ей самой в настоящее время очень в тему. Некоторые интернет-пользователи действительно написали, какие саундтреки интересны сейчас им, однако большинство обратили внимание, что внешний вид Нюши совсем не соответствует никакой погоде.

Шикарные ноги: Нижнее белье Нюши взорвало сеть

 

Артистка присела у авто, будучи наполовину в нижнем белье и открывая свои красивые ноги. Поклонников восхитил такой образ. В частности, ноги были признаны просто шикарными. Интернет-пользователи подчеркнули, что несмотря на достаточно откровенный образ, он вышел совсем не вульгарным. Нюша невольно смогла показать, как можно демонстрировать тело красиво, не переходя границу пошлости. Фанаты отметили, что были бы не против побольше видеть фото в таком ракурсе.

Они написали, что Нюша здесь представляется им настоящей «богиней» и просто ослепительной красавицей, образ которой хотелось бы наблюдать как можно чаще. Некоторые интернет-пользователи посоветовали также задействовать подобный стиль в каком-нибудь новом клипе, начав фантазировать, на какую тему мог бы быть такой ролик. Например, было высказано мнение, что можно представить какую-то драматическую историю на манер раздумий о разлуке с возлюбленным.

Некоторые подписчики, впрочем, совсем не оценили такое фото артистки. В частности, одна поклонница удивилась, зачем выставлять снимок, где просто зачесалась нога. Другие подчеркнули, что как-то не гармонирует фото Нюши с рассуждениями о «зимней весне». Изображение и текст так или иначе должны определённым образом друг друга дополнять, а тут этого нет совершенно.

Третьи указали, что снимок и вовсе им напомнил, так сказать, поход в туалет. Хейтеры подчеркнули, что не стоит выкладывать фотографии в такой позе и в нижнем белье. Они с сарказмом поинтересовались, что же это Нюше «так приспичило», что она не смогла даже доехать до нужного места. Также на такую мысль их навело выражение лица знаменитости. Сама певица, впрочем, на эту критику никак не отреагировала.

В целом, новый образ Нюши всё же больше понравился интернет-пользователям. Фото набрало уже больше 21 тысячи «лайков».
Ирина Летинская
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