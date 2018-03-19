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| | Боня рассказала о нападении на детский праздник дочери

Боня рассказала о нападении на детский праздник дочери

Сегодня, 20:09
Виктория Боня опубликовала на своей странице в Instagram фотоотчет о том, как прошел день рождения ее дочери Анджелины. Одним из основных элементов праздника был, конечно же, шикарный торт, созданный знаменитым кондитером Ренатом Агзамовым. Это удивительное творение кондитерского искусства представляло собой леопарда, гордо растянувшегося на своем лежбище, в окружении «камней» из розовой карамели. Из-под белой мастики «выглядывает» основа леопардовой же расцветки, выполненная настолько искусно, что даже не верится, что это съедобно.

 

Боня рассказала о нападении на детский праздник дочери

 

Гости юной наследницы Алекса Смерфита и Виктории Бони тоже не поверили в съедобность торта и попробовали его прямо пальцами, еще до того, как чудесное угощение начали резать. Виктория написала, что была несколько шокирована таким поведением детей, хотя потом поняла, что оно вполне логично, ведь торт действительно - шедевр.

Пользователи полностью поддержали это мнение, заявив, что торт, и в самом деле, прекрасен, и поинтересовались из чего же сделан леопард, который более похож на игрушку, нежели на съедобный продукт, и почему в качестве главного украшения для торта был выбран именно он. Подписчики выразили надежду, что Анджелина не сильно расстроилась неожиданной порчей одного из главных элементов торжества.

Среди отзывов о работах создателя сего шедевра были и отрицательные. Некоторые из пользователей отметили запредельные цены и совсем не тот вкус, который был вначале, они заявили, что перестали заказывать торты у этого кондитера, как и многие звезды. Те, кто заступился за Рената Агзамова, напомнили, что он создавал торты и покруче - чего, например, стоит торт, на котором расположились рояль и цветы, и все это с подсветкой. Но хейтеры не унимались, ехидно замечая, что торты Рената - самое то для любителей масла, мастики и химии.

Пользователи одобрили чудесный праздник, который родители устроили для Анджелины, правда, многие отметили, что им такое, конечно же, недоступно финансово. Хотя проведение праздника на таком уровне - мечта не только для ребенка, но и для взрослого. Напомним, что дочь Виктории Бони еще в конце прошлого года дебютировала на большом рождественском концерте, который прошел в Монако и стал первым знаковым событием в жизни пятилетней девочки. Мама и бабушка Анджелины в качестве «группы поддержки» присутствовали в зале, при этом, сама Виктория утверждала, что очень растрогалась, наблюдая за гимнастическими этюдами дочери на сцене.
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