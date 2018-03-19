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| | Бугры на носу: Бузова снова перестаралась с Photoshop

Бугры на носу: Бузова снова перестаралась с Photoshop

Сегодня, 20:00
Российская телеведущая и певица Ольга Бузова на новом рекламном фото очков перестаралась с использованием фоторедактора. Из-за неудачной ретуши на носу звезды появились бугры.

Бугры на носу: Бузова снова перестаралась с Photoshop

 

Экс-участница «Дома-2», а теперь известная телеведущая и певица Ольга Бузова выложила в отрытый доступ очередное фото с рекламной интеграцией, на котором неудачно применила ретушь. Из-за этого кажется, что на носу знаменитости образовались бугры. Подписчики телеведущей сразу заметили эту деталь, о чем и сказали в комментариях к публикации.

Ранее Бузова в майке с Владимиром Путиным пришла на избирательный участок. После публикации в своем профиле в соцсети фото с избирательного участка, на певицу посыпался шквал критики – Бузову обвиняли в «продажности» и агитации идти на выборы. Ранее Алексей Навальный призывал всех россиян оказаться от голосования на этих выборах, так как они, по его мнению, могут быть фальсифицированы действующей властью. Из-за этого сторонники Навального и просто противники выборов президента особенно остро реагируют на любые призывы идти голосовать.
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