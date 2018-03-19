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| | Лоза прокомментировал слова Макаревича о "злобных дебилах"

Лоза прокомментировал слова Макаревича о "злобных дебилах"

Сегодня, 19:58
Известный певец Юрий Лоза высказал свое мнение по поводу высказывания Андрея Макаревича о «злобных дебилах».

Лоза прокомментировал слова Макаревича о "злобных дебилах"

 

Юрий Лоза сказал, что ничего криминального в его высказывании не видит, это личное мнение, и оно имеет право на существование. Певец считает, что не стоит судить Макаревича, так как никто не знает, какое окружение находится около него. Лоза отметил, что возможно рядом с лидером «Машины времени» обитают злобные личности, и они относятся к нему кране негативно.

Отметим, что ранее лидер «Машины времени» сравнил россиян и американцев. Макаревич высказал, что жители США более перспективны, чем люди, которые проживают на территории РФ.
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