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Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной

Сегодня, 19:20
Успешный российский дизайнер Белла Потёмкина, показы которой проходят громко и красочно, рассказала подписчикам секреты идеального образа этой весны.

Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной

 

Девушка написала, что этой весной «на пике» остаётся полосатая одежда. В разных цветовых сочетаниях и с разной геометрией и длиной оно, похоже, никогда не выйдет из моды. Дополнить его каждая модница обязана чёрным лаковым пальто. На фоне пропаганды защиты прав животных меха и кожа теряют популярность, а лаковая одежда на мировых знаменитостях доказывает свою миловидность и удобство.

Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной

 

В гардеробе деловых дам должен быть брючный офисный костюм. Но полная любви весна вносит свои коррективы: теперь в моде укороченные брюки-дудочки, выраженная талия и какая-то женская «фишка» в дизайне. В то же время романтичным натурам нужно обзавестись миди платьем с цветочным принтом. Любой образ станет весенним, лёгким и женственным, когда девушки избавятся от «хозяйственных сумок» и заменят их маленькими сумочками на длинном ремешке, как говорит модельер Потёмкина.
Елизавета Трюфель
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