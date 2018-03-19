Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Ольга и Анна Бузовы в коротких платьях свели с ума фанатов

Ольга и Анна Бузовы в коротких платьях свели с ума фанатов

Сегодня, 19:21
Сестра звезды шоу «Дом-2» Ольги Бузовой Анна опубликовала в Instagram новое видео. В ролике она вместе с ведущей демонстрируют платья из весенней коллекции.

Ольга и Анна Бузовы в коротких платьях свели с ума фанатов

 

Пользователи активно комментируют данную публикацию. Поклонники назвали Ольгу и Анну Бузовых красавицами. По мнению подписчиков, женщины прекрасно смотрятся в коротких платьях. Некоторые из фанатов заметили, что Анна Бузова выглядит лучше своей старшей сестры. Ведущая программы «Дом-2» не только покоряет сцену, но и занимается предпринимательством. Она владеет фирмой по продаже модной одежды. Анна Бузова является бизнесвумен, практически не имеет свободного времени и жалуется на склонность к полноте, хотя выглядит подтянутой.

Поклонники желают сестрам счастья. Один из фанатов обещает завоевать сердце Анны Бузовой. За 25 минут просмотра видео с сестрами посмотрели более 12,7 тысяч раз. Пользователи поражены красотой Ольги и Анны Бузовых, о чем не забывают упоминать в комментариях.
Домбровский Сергей
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