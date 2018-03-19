Ольга и Анна Бузовы в коротких платьях свели с ума фанатов

Сестра звезды шоу «Дом-2» Ольги Бузовой Анна опубликовала в Instagram новое видео. В ролике она вместе с ведущей демонстрируют платья из весенней коллекции.

Домбровский Сергей

Пользователи активно комментируют данную публикацию. Поклонники назвали Ольгу и Анну Бузовых красавицами. По мнению подписчиков, женщины прекрасно смотрятся в коротких платьях. Некоторые из фанатов заметили, что Анна Бузова выглядит лучше своей старшей сестры. Ведущая программы «Дом-2» не только покоряет сцену, но и занимается предпринимательством. Она владеет фирмой по продаже модной одежды. Анна Бузова является бизнесвумен, практически не имеет свободного времени и жалуется на склонность к полноте, хотя выглядит подтянутой.Поклонники желают сестрам счастья. Один из фанатов обещает завоевать сердце Анны Бузовой. За 25 минут просмотра видео с сестрами посмотрели более 12,7 тысяч раз. Пользователи поражены красотой Ольги и Анны Бузовых, о чем не забывают упоминать в комментариях.