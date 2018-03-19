Алексей Чадов подтвердил слухи о романе с известной моделью

Не так давно Алексей Чадов признался, что у него появилась новая возлюбленная. В Сети появились слухи, что он встречается с известной моделью Лейсан Галимовой, на днях артист не только подтвердил эти сведения, а и показал серьезность их отношений.

На днях Алексей Чадов посетил премьерный показ сериала «Улетный экипаж». Известный актер появился на мероприятие не сам, а в компании модели Лейсан Галимовой. Артист представил свою спутницу всем коллегам и друзьям. Такой шаг подтвердил не только слухи о том, что у Чадова роман с Галимовой, а и то, что намерения актера довольно серьезные. Многие поклонники артиста отметили схожесть Лейсан и экс-супруги артиста.

Виктория Озерова

Напомним, что Алексей Чадов официально развелся с актрисой Агнией Дитковските летом прошлого года. Экс-супруги поддерживают хорошие отношения ради совместного сына Федора. Слухи о том, что сердце Алексея заняла Лейсан Галимова, появились осенью.