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| | Актриса Мария Кожевникова ищет врачей для сына

Актриса Мария Кожевникова ищет врачей для сына

Сегодня, 19:05
Российский политик и актриса Мария Кожевникова ищет врачей для своего старшего сына в Instagram. Дело в том, что у ее 4-летнего Ивана появилась проблема – запинание речи.

Актриса Мария Кожевникова ищет врачей для сына

 

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова попросила помощи у подписчиков своего Instagram. У ее 4-летнего сына Ивана есть запинание речи, а врачи пока ничем существенным помочь не могут – одни утверждают, что этот дефект исчезнет сам со временем, другие выписывают таблетки, третьи говорят, что проблема в том, что умственное развитие мальчика опережает развитие речевого аппарата. Вместе с тем, у сына Кожевниковой начались проблемы со сном.

Подписчики актрисы и политика, среди которых оказалось немало медиков, сказали, что, судя по видео, на котором мальчик говорит с матерью, у него нет выраженной патологии. По их мнению, решит проблему Ивана ограничение просмотра мультиков и уменьшение стресса.

В той публикации Кожевникова похвасталась, что ее 4-летний сын благодаря просмотру мультиков на разных языках выучил все цифры на испанском, немецком, французском и китайском языках.
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