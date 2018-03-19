Актриса Мария Кожевникова ищет врачей для сына

Российский политик и актриса Мария Кожевникова ищет врачей для своего старшего сына в Instagram. Дело в том, что у ее 4-летнего Ивана появилась проблема – запинание речи.

Российская актриса и звезда сериала «Универ» Мария Кожевникова попросила помощи у подписчиков своего Instagram. У ее 4-летнего сына Ивана есть запинание речи, а врачи пока ничем существенным помочь не могут – одни утверждают, что этот дефект исчезнет сам со временем, другие выписывают таблетки, третьи говорят, что проблема в том, что умственное развитие мальчика опережает развитие речевого аппарата. Вместе с тем, у сына Кожевниковой начались проблемы со сном.Подписчики актрисы и политика, среди которых оказалось немало медиков, сказали, что, судя по видео, на котором мальчик говорит с матерью, у него нет выраженной патологии. По их мнению, решит проблему Ивана ограничение просмотра мультиков и уменьшение стресса.В той публикации Кожевникова похвасталась, что ее 4-летний сын благодаря просмотру мультиков на разных языках выучил все цифры на испанском, немецком, французском и китайском языках.