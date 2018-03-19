Филип Киркоров расцеловал на концерте в Литве бабушку Ольги Бузовой

Знаменитый российский певец Филлип Киркоров во время своего сольного концерта, который проходил в Литве, пригласил к себе на сцену 80-летнюю бабушку Ольги Бузовой и станцевал с ней танец.

18 марта в Литве прошел сольный концерт Филиппа Киркорова, на котором он уделил много внимания бабушке Ольги Бузовой Алле Тимофеевне. Во время концерта звезда шоу-бизнеса пригласил Аллу Тимофеевну на сцену, и вместе с ней станцевал танец под исполнение его новой песни «Цвет настроения синий», а после в благодарность за танец поцеловал ее в щеку. Позже Киркоров преподнес в подарок ей цветы и отвез домой на своей машине. От такого внимания звезды бабушка Бузовой была беспредельно счастлива и в некоторых моментах даже прослезилась. Теперь она с уверенностью может сказать, что ее мечта свершилась.

Пелагея Лебединская

Об этом в социальной сети Instagram опубликовала внучка Аллы Тимофеевны Ольга Бузова. Она поблагодарила Филиппа Киркорова за исполнение мечты ее бабушки и назвала его истинным другом.