Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных Учёные выяснили, как кислота омега-6 убивает и спасает людей Инженер из Австралии нашел обломки пропавшего Boeing Malaysia Airlines Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка
| | Филип Киркоров расцеловал на концерте в Литве бабушку Ольги Бузовой

Филип Киркоров расцеловал на концерте в Литве бабушку Ольги Бузовой

Сегодня, 19:00
Знаменитый российский певец Филлип Киркоров во время своего сольного концерта, который проходил в Литве, пригласил к себе на сцену 80-летнюю бабушку Ольги Бузовой и станцевал с ней танец.

Филип Киркоров расцеловал на концерте в Литве бабушку Ольги Бузовой

 

18 марта в Литве прошел сольный концерт Филиппа Киркорова, на котором он уделил много внимания бабушке Ольги Бузовой Алле Тимофеевне. Во время концерта звезда шоу-бизнеса пригласил Аллу Тимофеевну на сцену, и вместе с ней станцевал танец под исполнение его новой песни «Цвет настроения синий», а после в благодарность за танец поцеловал ее в щеку. Позже Киркоров преподнес в подарок ей цветы и отвез домой на своей машине. От такого внимания звезды бабушка Бузовой была беспредельно счастлива и в некоторых моментах даже прослезилась. Теперь она с уверенностью может сказать, что ее мечта свершилась.

Филип Киркоров расцеловал на концерте в Литве бабушку Ольги Бузовой

 

Филип Киркоров расцеловал на концерте в Литве бабушку Ольги Бузовой

 

Об этом в социальной сети Instagram опубликовала внучка Аллы Тимофеевны Ольга Бузова. Она поблагодарила Филиппа Киркорова за исполнение мечты ее бабушки и назвала его истинным другом.
Пелагея Лебединская
Новости по теме
Сестра Ольги Бузовой поздравила её с выходом новой песни
Сестра Ольги Бузовой поздравила её с выходом новой песни

Анна Бузова, сестра известной телеведущей, а ныне и певицы Ольги Бузовой, поздравила свою родственницу с выходом новой песни под названием «Мои люди всегда со

На первом концерте Ольги Бузовой произошла давка
На первом концерте Ольги Бузовой произошла давка

Ольга Бузова, ранее телеведущая, а отныне ещё и певица, презентовала свои новые хиты. Песни называются «Лететь» и «Люди не верили»

Малахов с Бузовой показали страстный танец
Малахов с Бузовой показали страстный танец

Популярная российская звезда Ольга Бузова на днях побывала в качестве гостьи на тв-передаче Андрея Малахова. В рамках шоу она вместе с ним станцевала страстный

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости