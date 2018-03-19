Модель из Швеции прославилась из-за длины своих ног

Модель из Швеции Ия Остергрен стала известна благодаря длине своих ног. Нижние конечности непропорциональны росту знаменитости, но это никак не делает её несуразной, а очень даже наоборот.

Длина ног бодибилдерши составляет 108 сантиметров при общем росте 178 сантиметров. Именно этим она покорила своих поклонников и стала знаменитой. На её аккаунт в социальной сети Instagram подписано почти 200 тысяч подписчиков, которые восхищаются уникальной внешностью модели, имеющей двоих детей.

Дарья Дмитриева

Шведская интернет-звезда всегда делится со своими подписчиками откровенными фото. При этом ей есть, чем гордиться. У нее поражает не только длина ног, но и идеальная фигура. Женщина занимается бодибилдингом. Муж спортсменки разделяет её увлечение. Более того, Торбьерн Остергрен является её личным тренером.