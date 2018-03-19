"Бомбическая Лена": Темникова в дерзком образе покорила Сеть

Певица Елена Темникова выставила новый снимок в Instagram, которым просто покорила своих фанатов. Артистка подчеркнула, что это фото сделано практически «с самолёта». Однако никаких следов усталости от перелёта у Темниковой не имелось. Напротив – поклонники оценили дерзкий и интересный образ в красивом худи.

Ирина Летинская

«Красотка, российская Рианна», - написала одна поклонница. «Бомбическая Лена», - так оценила певицу другая подписчица. Большая часть комментаторов подчеркнули, что артистке такой образ невероятно идёт. Они посоветовали как можно чаще показываться в подобном стиле. Некоторые даже порекомендовали сделать его фишкой Елены Темниковой.Артистку не раз оценивали, как одну из самых красивых российских певиц, умеющих очень хорошо себя подать. Елена Темникова в прошлом была участницей популярной группы SEREBRO, но и после ухода оттуда продолжила привлекать публику. Композиции знаменитости на слуху, а также она радует своих фанатов в Instagram фото, большинство из которых вызывают восторг у них. Елена Темникова привлекает внимание поклонников как ярко накрашенной и в дорогом платье, так и вообще без макияжа и чуть ли не в халате.Собственно, дерзкий образ знаменитости в худи также вполне соответствовал категории «только хвалить и восхищаться». «Бомбическая» Елена Темникова в очередной раз заслужено стала звездой Instagram. Фото за короткое время набрало более 27 тысяч оценок «мне нравится».Впрочем, как и всегда у артистов, всё-таки нашлось несколько хейтеров, которые образ знаменитости высоко не оценили. Например, некоторым показалось, что у Елены Темниковой на данном снимке получилось достаточно глупое выражение лица. Другие посчитали сам стиль «банальным», а третьи подчеркнули, что лучше бы выглядело с длинными волосами.Ранее звезда впечатлила совместным снимком с Полиной Гагариной, сделанным в феврале на «фотик из нулевых», то есть не цифровой. Артистки показались интернет-пользователям очень похожими между собой, словно сёстры. Некоторые даже стали фантазировать в стиле индийских фильмов о том, как Гагарину и Темникову разлучили в раннем детстве, а также отметили, что вышел бы неплохой сюжет для ток-шоу, вроде «Пусть говорят». Певицы же на самом деле просто очень хорошо дружат, общаясь ещё с участия на проекте «Фабрика звёзд».