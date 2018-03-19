"Женечка, держись": Варнава поиздевалась над своим мужчиной

Юмористка извлекла из сумки упаковку обезболивающих таблеток и затребовала «водички», на что молодой человек не выдержал, и вскочил с дивана с криком: «Рассосешь!». В конце ролика Екатерина и Евгений сделали трогательное селфи в коридоре. А в подписи к видео Варнава с присущим ей юмором изложила свои мысли о настоящей дружбе. Она заявила, что в ней важнее всего честность, потому что она уверена, что всегда может получить помощь от Евгения, а если тот не может ей помочь, то так же прямо и честно говорит об этом. Екатерина пожелала таких отношений с друзьями всем подписчикам и посоветовала носить с собой воду, чтобы с ним не случилось того, что и с ней в этом ролике.
Пользователи написали множество похвал стальным нервам и терпению молодого человека, а также пожелали, чтобы все рекламные ролики стали такими же крутыми и смешными. Некоторые «подкололи» Евгения, что у него не хватило все-таки моральных сил, чтобы принести приставучей девушке еще и воды, тогда как другие нашли много схожего с собственными отношениями. Многие сочувствовали Жене и называли его «настоящим джентльменом», отпуская при этом шуточки по поводу поведения Екатерины. Подписчики заявили, что смеялись до слез и будут с нетерпением ждать новых, не менее удачных роликов от знаменитости. Кого-то даже поинтересовало, каким образом можно смонтировать голос так, чтобы он стал, как у Варнавы в этом клипе.
К слову, недавно Екатерина, которой надоело читать домыслы о пластических операциях, которые она, по чьему-то мнению, делала или не делала, просто послала всех, обсуждающих ее внешность, "по определенному адресу".