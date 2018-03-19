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| | "Женечка, держись": Варнава поиздевалась над своим мужчиной

"Женечка, держись": Варнава поиздевалась над своим мужчиной

Сегодня, 18:25
Участница «Comedy Woman» опубликовала видеоролик, изрядно поднявший настроение всем зрителям. На видео юмористка всячески издевается над молодым человеком, которого зовут Женя. Она просит его тащить ее чемоданы от машины, открывает входную дверь лишь для «себя любимой», совершенно не заботясь о том, каково приходится молодому человеку, который пытается занести ее сумки в эту же дверь. Потом Екатерина устраивает еще несколько таких же каверзных выходок. В одной из последних мужчина, подвинувшись на диванчике, чтобы Варнава тоже могла присесть, понимает, что сейчас его просто вытеснят с дивана, так как Екатерина решила еще и расставить свою объемную сумку и по-девичьи покопаться в ней.

"Женечка, держись": Варнава поиздевалась над своим мужчиной

 

Юмористка извлекла из сумки упаковку обезболивающих таблеток и затребовала «водички», на что молодой человек не выдержал, и вскочил с дивана с криком: «Рассосешь!». В конце ролика Екатерина и Евгений сделали трогательное селфи в коридоре. А в подписи к видео Варнава с присущим ей юмором изложила свои мысли о настоящей дружбе. Она заявила, что в ней важнее всего честность, потому что она уверена, что всегда может получить помощь от Евгения, а если тот не может ей помочь, то так же прямо и честно говорит об этом. Екатерина пожелала таких отношений с друзьями всем подписчикам и посоветовала носить с собой воду, чтобы с ним не случилось того, что и с ней в этом ролике.

Пользователи написали множество похвал стальным нервам и терпению молодого человека, а также пожелали, чтобы все рекламные ролики стали такими же крутыми и смешными. Некоторые «подкололи» Евгения, что у него не хватило все-таки моральных сил, чтобы принести приставучей девушке еще и воды, тогда как другие нашли много схожего с собственными отношениями. Многие сочувствовали Жене и называли его «настоящим джентльменом», отпуская при этом шуточки по поводу поведения Екатерины. Подписчики заявили, что смеялись до слез и будут с нетерпением ждать новых, не менее удачных роликов от знаменитости. Кого-то даже поинтересовало, каким образом можно смонтировать голос так, чтобы он стал, как у Варнавы в этом клипе.

К слову, недавно Екатерина, которой надоело читать домыслы о пластических операциях, которые она, по чьему-то мнению, делала или не делала, просто послала всех, обсуждающих ее внешность, "по определенному адресу".
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