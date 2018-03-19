Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Потолстевшая и с целлюлитом: Селену Гомес увидели на берегу Австралии

Потолстевшая и с целлюлитом: Селену Гомес увидели на берегу Австралии

Сегодня, 18:01
Известная певица Селена Гомес снова набрала лишние килограммы. Недавно звезда перенесла операцию и решила завязать с диетой.

Потолстевшая и с целлюлитом: Селену Гомес увидели на берегу Австралии

 

Гомес много лет страдала красной волчанкой, в результате ей провели операцию по трансплантации почки. После этого медвмешательства и разлуки с парнем Селена сбросила 13 килограммов, но за несколько месяцев сумела восстановить свои силы. Не исключается, что звезда забыла про диеты и снова полностью наслаждается красивой жизнью.

Потолстевшая и с целлюлитом: Селену Гомес увидели на берегу Австралии

 

 

Недавно Гомес увидели на пляже Австралии. Она весело проводила время в компании товарищей и загорала на яхте. Свидетели говорят, что певица существенно поправилась. Ее фигура потеряла былой тонус, но сама знаменитость не волнуется по этому поводу.
Никита Готский
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