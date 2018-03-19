Потолстевшая и с целлюлитом: Селену Гомес увидели на берегу Австралии

Известная певица Селена Гомес снова набрала лишние килограммы. Недавно звезда перенесла операцию и решила завязать с диетой.

Гомес много лет страдала красной волчанкой, в результате ей провели операцию по трансплантации почки. После этого медвмешательства и разлуки с парнем Селена сбросила 13 килограммов, но за несколько месяцев сумела восстановить свои силы. Не исключается, что звезда забыла про диеты и снова полностью наслаждается красивой жизнью.

Никита Готский

Недавно Гомес увидели на пляже Австралии. Она весело проводила время в компании товарищей и загорала на яхте. Свидетели говорят, что певица существенно поправилась. Ее фигура потеряла былой тонус, но сама знаменитость не волнуется по этому поводу.