Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Чулки и мини: Бузова восхитила сексуальным образом

Чулки и мини: Бузова восхитила сексуальным образом

Сегодня, 17:50
Старается не отставать от популярной родственницы и Анна Бузова, делясь с подписчиками фото и видео кадрами. По мнению подписчиков, она смотрится даже лучше и намного женственнее звездной старшей сестры. Так как та старается подать себя сексуально и порой это даже выходит как-то вульгарно, тогда как Анна более скромна.

Чулки и мини: Бузова восхитила сексуальным образом

 

Но, несмотря на высокую известность Ольги Бузовой, ее младшая сестра с миллионной армией подписчиков в социальных сетях пользуется не меньшей популярностью. Этому способствует внимательное отношение к своему внешнему виду. Девушка, как-то созналась, что склонна к полноте и поэтому ей не так просто выглядеть нежной и грациозной со своим ростом в 176 сантиметров и весом в 60 килограмм. В связи с этим ей, невзирая на серьезную занятость, будучи предпринимателем, необходимо еще и правильно питаться и заниматься спортом.

Анна Бузова ведя свой бизнес, не прекращает в социальных сетях делится с подписчиками своими эмоциями и чувствами. Вот и в первый рабочий день новой недели, Анна написала что ожидает тёплую, солнечную, бесснежную и яркую весну и пожелала всем своим подписчикам продуктивной рабочей недели.

Ее фото уже за несколько часов сумело набрать около пятнадцати тысяч лайков.«Вот смотрю на тебя, и настроение сразу появляется, ты не только красивая, но и ужасно завораживающая. Спасибо тебе и твоим родителям, что в мире есть такое чудо, как ты», - с восторгом написал один из поклонников Бузовой-младшей.

В то же время кто-то обратил внимание, что подобный выбор цвета платья подходит девушке, и Анечка в нем выглядит не только эффектно, а просто чудесно. 29-летняя предпринимательница выгодно подчеркнула свою грудь, продемонстрировав стройную талию и «бесконечные» ноги.

Один из ее поклонников признался, что любит шикарных и успешных женщин. Так как для него они настоящие богини. А в их фото он черпает лучи живой энергии. И когда его одолевает скука, то он читает их посты. И хотя у них есть не мало врагов, которые завидуя, льют свой словесный понос. Ему сложно понять, почему под фотографией хорошей девушки нельзя написать теплые слова. А если что-то не нравится, то не надо смотреть и читать ее пост. В защиту своих муз он написал, чтобы те поменьше обращали внимание, а вспомнили мудрость: «Собаки лают - караван идет».
Януш Серпнень
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