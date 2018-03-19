Экс-пассия погибшего Егора Клинаева встречается с парнем, который вдвое старше

Бывшая девушка погибшего в ДТП 18-летнего актера Егора Клинаева Ольга Баранова закрутила роман с новым парнем. Кроме того, ее видели в компании и совсем другого человека.

Никита Готский

Осенью герой «Физрука» Егор Клинаев вышел на обочину дороги, чтобы помочь потерпевшим в ДТП. Мимо проезжавший автомобилист не заметил его и сбил. Клинаев умер еще до приезда медиков. Он встречался с 17-летней актрисой Ольгой Барановой, с которой работал в сериале «Улица».Девушка длительное время не могла смириться с потерей парня. В данное время она готовится поступать в ВУЗ, участвует в съемках и вступает в новые отношения. Не так давно в Сети пошли слухи о ее романе с белорусом Владимиром Хацкевичем. Пара публиковала совместные фото, в связи с чем фанаты посчитали, что между ними любовь. Позже выяснилось, что у Хацкевича есть девушка, а актриса встречается с 27-летним режиссером Юрием Николаенко.