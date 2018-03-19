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| | Сценаристы "Симпсонов" почтили память умершего Стивена Хокинга

Сценаристы "Симпсонов" почтили память умершего Стивена Хокинга

Сегодня, 17:08
Авторы известного мультсериала «Симпсоны» выпустили новую серию, в которую добавили персонажа ныне покойного физика Стивена Хокинга. Именно так создатели почтили память ученого.

Сценаристы "Симпсонов" почтили память умершего Стивена Хокинга

 

Стивен Хокинг много раз становился приглашенной знаменитостью «Симпсонов». Он назвал проект лучшим шоу на американском телевидении. Вчера в эфир вышел первый с момента кончины физика эпизод сериала. В конце Стивен Хокинг в компании Лизы Симпсон летит над Спрингфилдом.

Известный на весь мир ученый-астрофизик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет 14 марта 2018 года. Ученый отошел в мир иной в своем доме в Кембридже. Хокинг - автор книги «Краткая история времени», получившей огромную популярность в мире. Несколько десятилетий назад, обучаясь в университете, у Стивена появились признаки бокового амиотрофического склероза. Врачи прогнозировали чуть более двух лет жизни, но он выжил и продолжал заниматься наукой.
Никита Готский
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