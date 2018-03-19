Сценаристы "Симпсонов" почтили память умершего Стивена Хокинга

Стивен Хокинг много раз становился приглашенной знаменитостью «Симпсонов». Он назвал проект лучшим шоу на американском телевидении. Вчера в эфир вышел первый с момента кончины физика эпизод сериала. В конце Стивен Хокинг в компании Лизы Симпсон летит над Спрингфилдом.
Известный на весь мир ученый-астрофизик Стивен Хокинг умер в возрасте 76 лет 14 марта 2018 года. Ученый отошел в мир иной в своем доме в Кембридже. Хокинг - автор книги «Краткая история времени», получившей огромную популярность в мире. Несколько десятилетий назад, обучаясь в университете, у Стивена появились признаки бокового амиотрофического склероза. Врачи прогнозировали чуть более двух лет жизни, но он выжил и продолжал заниматься наукой.