Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Мнения

Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

Поклонники не поняли нового образа звезды.

От Редактора

"Не стыдно?": Фото Пугачевой без парика удивило поклонников

Молодящуюся звезду раскритиковали в Сети.

Сюжеты :

Дизайнер Белла Потёмкина рассказала, что модно этой весной Шоколад наоборот: Стартап создал новое агрегатное состояние продуктов Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии В Швейцарии футбольный тренер изнасиловал школьника и жестоко убил его родных Учёные выяснили, как кислота омега-6 убивает и спасает людей Инженер из Австралии нашел обломки пропавшего Boeing Malaysia Airlines Геологи: Исландские викинги стали христианами из-за вулкана В США предотвратили крупный теракт "Скучали по мне?": Улыбающийся Путин появился на здании МИД Великобритании Археологи обнаружили в Ираке древний шумерский порт Врачу из Петербурга пришлось отдать 130 тыс. рублей пациенту за сломанную челюсть Очередной продукт Apple "устранит" iPad с рынка
| | Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии

Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии

Сегодня, 16:56
Одна из участниц скандального проекта «Дом-2» Марина Африкантова снялась в откровенной фотосессии программы. Снимок из нее знаменитость разместила на своей странице в интернете.

Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии

 

На фото Марина Африкантова предстала перед поклонниками лежа на кровати в шелковом красном нижнем белье. Дополнить нежный и сексуальный образ знаменитость решила с помощью прекрасного букета роз, который положила рядом с собой. В посте, которым сопроводила снимок, Марина написала, что снова с поклонниками. Также знаменитость сообщила, что у всех желающих есть возможность попасть на проект. Поклонники оценили по достоинству фотографию и оставили много комментариев, в которых восхищались красотой участницы телестройки.

 

Ранее Марина Африкантова поблагодарила своего парня за то, что он так о ней заботится. Знаменитость написала в интернете, что женщина – это цветок, а мужчина – это садовник, который заботится о цветке, холит его и лелеет. Именно за такое отношение к себе Африкантова и благодарит своего возлюбленного.
Анна Котова
Новости по теме
Марина Африкантова назвала себя счастливым человеком
Марина Африкантова назвала себя счастливым человеком

Звезда скандального проекта «Дом-2» Марина Африкантова поделилась в своём Instagram фотографией, под которой дала комментарии относительно своей ссоры с

Марина Африкантова порадовала фанатов снимком с финалистами
Марина Африкантова порадовала фанатов снимком с финалистами "Человек года"

Участница шоу "Дом-2" Марина Африкантова показала совместную фотографию с финалистами "Человек года". Снимок опубликован в соцсети Instagram.

Звезда «Дома-2» выбрала в отцы для своего ребенка 18-летнего мачо
Звезда «Дома-2» выбрала в отцы для своего ребенка 18-летнего мачо

Звезда «Дома-2» Марина Африкантова выбрала в отцы для своего ребенка 18-летнего мачо, об этом знаменитость рассказала сама. По мнению девушки, ее избранник

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости