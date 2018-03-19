Марина Афкантова снялась в откровенной фотосессии

Одна из участниц скандального проекта «Дом-2» Марина Африкантова снялась в откровенной фотосессии программы. Снимок из нее знаменитость разместила на своей странице в интернете.

На фото Марина Африкантова предстала перед поклонниками лежа на кровати в шелковом красном нижнем белье. Дополнить нежный и сексуальный образ знаменитость решила с помощью прекрасного букета роз, который положила рядом с собой. В посте, которым сопроводила снимок, Марина написала, что снова с поклонниками. Также знаменитость сообщила, что у всех желающих есть возможность попасть на проект. Поклонники оценили по достоинству фотографию и оставили много комментариев, в которых восхищались красотой участницы телестройки.

Анна Котова

Ранее Марина Африкантова поблагодарила своего парня за то, что он так о ней заботится. Знаменитость написала в интернете, что женщина – это цветок, а мужчина – это садовник, который заботится о цветке, холит его и лелеет. Именно за такое отношение к себе Африкантова и благодарит своего возлюбленного.