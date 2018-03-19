"Оба похудели": Валерия и Пригожин порадовали поклонников внешним видом

В то же время Валерия на протяжении многих лет утверждает, что ее вес не превышает 55 килограммов. А на самых свежих фото она демонстрирует даже более стройную, чем обычно, фигуру. Правда, теперь ее муж может тоже похвастаться подтянутым телом. Поклонники не устают придумывать комплименты для пары, и предполагают, что Валерия и Иосиф уже начали готовиться к пляжному сезону.
Кстати, спортивные тренировки Валерии - не секрет для поклонников. Певица регулярно выкладывает видеоролики со своими занятиями в Instagram. На удивление, звезда занимается дома, без инструкторов и тренеров, чем удивляет многих пользователей. Валерия справедливо полагает, что для занятий спортом нужно лишь желание и соответствующие спортивные снаряды, а все это у нее имеется.
Наблюдая тренировки знаменитости, поклонники нахваливают ее трудолюбие и целеустремленность - ведь певица занимается каждый день, не пропуская занятия по каким-либо причинам. Они восхищаются прекрасной формой, в которой Валерия держит себя всегда, и желают достичь того же, повторяя за своим кумиром все упражнения. Фанаты рассказывают, что любимая певица мотивирует их, чтобы тоже следить за собой и поддерживать себя в достойном виде. Некоторые делают Валерии невероятно изысканные комплименты, говоря, что она - идеальный пример того, как должна выглядеть и вести себя настоящая артистка, культурная, богатая нравственно и духовно.
Поклонники неоднократно желали Валерии с Иосифом завести еще детей, тем более, что у них для этого есть действительно все. Но знаменитость мотивировала причины возрастом и состоянием здоровья, после чего они с мужем стали задумываться об использовании суррогатной матери. Сейчас звездная пара не исключает возможности, что в их семье еще появятся дети, особенно учитывая «суррогатный бэби-бум» у возрастных звезд в последнее время.