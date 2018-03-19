Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | "Оба похудели": Валерия и Пригожин порадовали поклонников внешним видом

"Оба похудели": Валерия и Пригожин порадовали поклонников внешним видом

Сегодня, 17:30
В том, что Валерия следит за собой и особое внимание уделяет фигуре, давно уже никто не сомневается. Но вот, что вслед за супругой собственным внешним видом озаботится и Иосиф Пригожин, стало приятной неожиданностью для поклонников. Свежие снимки звездной пары пользователи оценили по достоинству - они одобрили поступок Пригожина и предположили, что он решился на это ради жены, и чтобы соответствовать ее утонченной элегантности. Поклонники также выразили уважение к способности Валерии так аккуратно склонить мужа к тому, чтобы основательно заняться собой. Какое-то время назад продюсер утверждал, что когда его жена занимается йогой, то он может лишь понаблюдать, но желания совершать подобные телодвижения у него не возникало.

"Оба похудели": Валерия и Пригожин порадовали поклонников внешним видом

 

В то же время Валерия на протяжении многих лет утверждает, что ее вес не превышает 55 килограммов. А на самых свежих фото она демонстрирует даже более стройную, чем обычно, фигуру. Правда, теперь ее муж может тоже похвастаться подтянутым телом. Поклонники не устают придумывать комплименты для пары, и предполагают, что Валерия и Иосиф уже начали готовиться к пляжному сезону.

Кстати, спортивные тренировки Валерии - не секрет для поклонников. Певица регулярно выкладывает видеоролики со своими занятиями в Instagram. На удивление, звезда занимается дома, без инструкторов и тренеров, чем удивляет многих пользователей. Валерия справедливо полагает, что для занятий спортом нужно лишь желание и соответствующие спортивные снаряды, а все это у нее имеется.

Наблюдая тренировки знаменитости, поклонники нахваливают ее трудолюбие и целеустремленность - ведь певица занимается каждый день, не пропуская занятия по каким-либо причинам. Они восхищаются прекрасной формой, в которой Валерия держит себя всегда, и желают достичь того же, повторяя за своим кумиром все упражнения. Фанаты рассказывают, что любимая певица мотивирует их, чтобы тоже следить за собой и поддерживать себя в достойном виде. Некоторые делают Валерии невероятно изысканные комплименты, говоря, что она - идеальный пример того, как должна выглядеть и вести себя настоящая артистка, культурная, богатая нравственно и духовно.

Поклонники неоднократно желали Валерии с Иосифом завести еще детей, тем более, что у них для этого есть действительно все. Но знаменитость мотивировала причины возрастом и состоянием здоровья, после чего они с мужем стали задумываться об использовании суррогатной матери. Сейчас звездная пара не исключает возможности, что в их семье еще появятся дети, особенно учитывая «суррогатный бэби-бум» у возрастных звезд в последнее время.
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