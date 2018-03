Солистка музыкального театра Красноярска попала на шоу "Песни"

Ведущая, певица, а также солистка Красноярского музыкального театра Анастасия Вишневская смогла пройти кастинг на телевизионное музыкальное шоу «Песни». Выпуск с ее участием появился на телеканале ТНТ в субботу, 17 марта.

Николай Офицеров

Членам жюри Вишневская рассказала, что уже с самого раннего детства начала профессионально заниматься вокалом. В мюзиклах и пьесах в родном Красноярске она исполняет ведущие партии.», - утверждает певица.Вишневская исполняла на кастинге песню Move Like You Stole It. В жюри традиционно сидели Павел Воля, исполнитель Тимати, а также продюсер Максим Фадеев. Все они отметили, насколько профессионально девушка владеет своим голосом. Анастасия уверена в своих силах и верит в то, что она вполне способна стать победительницей проекта.