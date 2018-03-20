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| | Солистка музыкального театра Красноярска попала на шоу "Песни"

Солистка музыкального театра Красноярска попала на шоу "Песни"

Сегодня, 05:40
Ведущая, певица, а также солистка Красноярского музыкального театра Анастасия Вишневская смогла пройти кастинг на телевизионное музыкальное шоу «Песни». Выпуск с ее участием появился на телеканале ТНТ в субботу, 17 марта.

Солистка музыкального театра Красноярска попала на шоу "Песни"

 

Членам жюри Вишневская рассказала, что уже с самого раннего детства начала профессионально заниматься вокалом. В мюзиклах и пьесах в родном Красноярске она исполняет ведущие партии.

«Для меня песня - это душа. Мне нравится примерять на себя песенные образы, проживать их и доносить до слушателя настоящие эмоции через свой голос. Я обрела смелость представить свой накопившийся за несколько лет авторский материал, ведь кастинг я проходила с кавер-версией известной композиции, но услышав композиции своих коллег по цеху, я поняла, что и мои песни звучат ничем не хуже», -  утверждает певица.

Вишневская исполняла на кастинге песню Move Like You Stole It. В жюри традиционно сидели Павел Воля, исполнитель Тимати, а также продюсер Максим Фадеев. Все они отметили, насколько профессионально девушка владеет своим голосом. Анастасия уверена в своих силах и верит в то, что она вполне способна стать победительницей проекта.
Николай Офицеров
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