Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Звезда сериала "Кухня" и "Чернобыль" пересадил волосы с затылка на лицо

Звезда сериала "Кухня" и "Чернобыль" пересадил волосы с затылка на лицо

Сегодня, 15:52
Актер сериала «Кухня» шокировал фанатов. Парень решил исполнить свою мечту детства и сделать себе густую бороду с помощью необычной операции - пересадить волосы с затылка на лицо.

Звезда сериала "Кухня" и "Чернобыль" пересадил волосы с затылка на лицо

 

25-летний Сергей Романович опубликовал на своем канале в YouTube видео, в котором рассказал поклонникам о перенесенной операции. По словам актера, процесс пересадки длился 12 часов с перерывами. Медики пересадили Сергею четыре тысячи волосяных луковиц. Как сообщает звезда сериалов ТНТ, первый день после пересадки оказался самым тяжелым. Ночью руки Сергея были связаны, чтобы он не мог случайно исцарапать лицо. Самым болезненным этапом Романович назвал анестезию в области подбородка. Щетина у актера появится уже через пару месяцев. Густой бородой актер сможет похвастаться только через полгода.


Поклонники были удивлены смелостью молодого актера и пожелали ему скорейшего выздоровления.
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