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| | Хуже татарина: Миро назвала Юлию Самойлову хамкой и быдлом

Хуже татарина: Миро назвала Юлию Самойлову хамкой и быдлом

Сегодня, 15:37
Елена Миро никогда не отличалась чувством такта и умением подбирать необходимые слова, а потому назвала Юлию Самойлову, участницу от России в грядущем конкурсе «Евровидение-2018», быдлом и хамкой, а также сравнила с татарином. 

Хуже татарина: Миро назвала Юлию Самойлову хамкой и быдлом

 

«Мне казалось, что Россия должна была поумнеть за время, прошедшее со времен монгольского ига. Ломиться в закрытую дверь нельзя. К сожалению, поняли это далеко не все. Наиболее одаренные граждане до сих пор это делают и идут к тем, кто не хочет звать их в гости», - заявила Миро. 

Самойлова, которую блогер называет «инвалидкой», теперь поедет в Лиссабон, несмотря на то, что в прошлом году ей было отказано во въезде на Украину. Само «Евровидение» Миро отказалась рассматривать хоть сколько серьезно, ведь, по ее словам, ехать туда - это уже акт неуважения россиян к самим себе. 

«Если ты ломишься в гости к тем, кто тебя видеть не хочет, это дурной тон и плохое воспитание. Это хамство и быдлячество. Вы помните сцену из «Собачьего сердца», когда Швондер с компанией вломился к Преображенскому в дом? Вот это оно то самое хамство и есть», - утверждает Миро. 

Также скандальный блогер заявила, что в прошлом году Самойлову не пустила не Украина, а организаторы, которые даже не подумали воспротивиться отстранению россиянки.
Николай Офицеров
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