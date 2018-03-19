Хуже татарина: Миро назвала Юлию Самойлову хамкой и быдлом

Елена Миро никогда не отличалась чувством такта и умением подбирать необходимые слова, а потому назвала Юлию Самойлову, участницу от России в грядущем конкурсе «Евровидение-2018», быдлом и хамкой, а также сравнила с татарином.

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Самойлова, которую блогер называет «инвалидкой», теперь поедет в Лиссабон, несмотря на то, что в прошлом году ей было отказано во въезде на Украину. Само «Евровидение» Миро отказалась рассматривать хоть сколько серьезно, ведь, по ее словам, ехать туда - это уже акт неуважения россиян к самим себе.

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Также скандальный блогер заявила, что в прошлом году Самойлову не пустила не Украина, а организаторы, которые даже не подумали воспротивиться отстранению россиянки.

Николай Офицеров