Настоящая эротика: Ольга Бузова поцеловалась с полуголой женщиной в сауне

В своем профиле в Instagram исполнительница и ведущая Ольга Бузова опубликовала провокационное фото, на котором целует Олесю Маршевскую.

На снимке знаменитости сняты во время купания в бане. Бузова вместе с Маршевской купаются в лохани. Девушек поймали на камеру в момент, когда Ольга целовала свою подругу. Именно это и ошарашило поклонников, которые начали сомневаться в ориентации исполнительницы. Снимок Бузова сопроводила постом, в котором призналась, что Олеся Маршевская - ее любимая кошечка. После этого ведущая написала признание в любви Олесе.

Анна Котова

Пользователи разделились на два лагеря. Одни писали в комментариях оскорбления. Писали, что Бузовой только с женщинами нужно строить отношения, так как все мужчины от исполнительницы убегают. Другие писали, что даже откровенные снимки не помогут мужчине возжелать знаменитость. Однако были и такие, которые встали на защиту артистки, ведь среди комментаторов нет таких людей, которые намного успешнее и красивее Бузовой. Часть фолловеров и вовсе заметили неоднозначный жест, сделанный Олесей, который, как они посчитали, является свидетельством лесбийской любви между знаменитостями.