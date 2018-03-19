Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | В Сеть попал снимок Ольги Бузовой в объятиях голых мужчин

В Сеть попал снимок Ольги Бузовой в объятиях голых мужчин

Сегодня, 15:05
Известная российская телеведущая и солистка Ольга Бузова снова стала самой обсуждаемой персоной в Интернете. Поклонники активно обсуждают снимок девушки, на котором её обнимают множество голый мужчин.

В Сеть попал снимок Ольги Бузовой в объятиях голых мужчин

 

Поклонники были шокированы увидеть Ольгу Бузову в компании обнаженных подкачанных мужчин, которые обнимают знаменитость. Как оказалось, телеведущая приняла участие в можной фотосессии для глянца Numéro, где и открыла для себя «мир других мужчин». «С сегодняшнего дня уже везде вы можете приобрести русскую версию журнала Numéro, с моей безумно крутой фотосессией в стиле лукбука Versace», - сообщила Ольга Бузова.

В Сеть попал снимок Ольги Бузовой в объятиях голых мужчин

 

Поклонники сразу же высмеяли фотосессию знаменитости в комментариях: «Открываешь мир других мужчин?», «Бузова - смехотворна и отвратительна нормальному человеку должна быть, к тому же недалекая и искусственная», «Мужички-то голенькие».
Светлана Славянская
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