Кожевникова нашла родственника, которого не видела 30 лет

Отечественная актриса Мария Кожевникова в своем Instagram-аккаунте рассказала своим поклонникам радостную историю, которая произошла с ней в штабе выбранного главы России.

Анна Котова

Мария Кожевникова поведала, что спустя 30 лет знаменитость нашла своего крестного отца. Когда Мария со своей семьей пришла в штаб уже выбранного руководителя РФ, к ее отцу подошел один из доверенных людей. Этим человеком оказался ее крестный отец, которого она не видела 30 лет. Кожевникова рассказала, что крестный все время следил за жизнью крестницы, однако не решался позвонить. После разговора отец Марии пригласил крестного в гости, чтобы познакомить со всей большой семьей. Знаменитость добавила, что родители ей всегда говорили, что ее крестный отец летчик, что есть в действительности. В завершении своего поста Мария написала, что вот такая история с ней приключилась, однако это только начало долгого и дружного общения.Поклонники поздравили Марию Кожевникову с такой радостной находкой. Также в комментариях они написали, что Мария всегда остается красивой и привлекательной женщиной.