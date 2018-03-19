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| | Секрет тайного вывоза детей Пугачевы на Кипр раскрыт

Секрет тайного вывоза детей Пугачевы на Кипр раскрыт

Сегодня, 14:06
Звездное семейство примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина снова справоцировало оживленную дискуссию в Сети. В этот раз поклонники попытались выяснить, по какой причине известные родители тайно вывезли детей Гарри и Лизу на Кипр.

Секрет тайного вывоза детей Пугачевы на Кипр раскрыт

 

Звездная чета вместе с детьми была замечена вездесущими фанатами в комфортабельном отеле «Four Seasons», расположенном в Лимасоле, которые изнывали от желания узнать причину их тайного приезда.

Как оказалось, Пугачева и Галкин прибыли на Кипр с целью встретиться с местным адвокатом Семеном Погосяном, который помогал им совершать сделку с недвижимостью. Артисты давно лелеют мечту покинуть Россию и перебраться жить в другую страну с более мягким и теплым климатом.

Недавно их мечта сбылась, они приобрели дом на Кипре, выбрав эту страну, поскольку ее власти выдают гражданство тем, кто приобрел недвижимость на сумму, превышающую 2 миллиона евро. По словам адвоката, Пугачева и Галкин прилетали, дабы уладить все формальности, возникшие после того, как они стали владельцами роскошных апартаментов.
Пойда Анна
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