Секрет тайного вывоза детей Пугачевы на Кипр раскрыт

Звездное семейство примадонны российской эстрады Аллы Пугачевой и телеведущего Максима Галкина снова справоцировало оживленную дискуссию в Сети. В этот раз поклонники попытались выяснить, по какой причине известные родители тайно вывезли детей Гарри и Лизу на Кипр.

Пойда Анна

Звездная чета вместе с детьми была замечена вездесущими фанатами в комфортабельном отеле «Four Seasons», расположенном в Лимасоле, которые изнывали от желания узнать причину их тайного приезда.Как оказалось, Пугачева и Галкин прибыли на Кипр с целью встретиться с местным адвокатом Семеном Погосяном, который помогал им совершать сделку с недвижимостью. Артисты давно лелеют мечту покинуть Россию и перебраться жить в другую страну с более мягким и теплым климатом.Недавно их мечта сбылась, они приобрели дом на Кипре, выбрав эту страну, поскольку ее власти выдают гражданство тем, кто приобрел недвижимость на сумму, превышающую 2 миллиона евро. По словам адвоката, Пугачева и Галкин прилетали, дабы уладить все формальности, возникшие после того, как они стали владельцами роскошных апартаментов.