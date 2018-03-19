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| | Актриса Вера Сотникова опубликовала памятную фотографию с Владимиром Путиным

Актриса Вера Сотникова опубликовала памятную фотографию с Владимиром Путиным

Сегодня, 14:14
Знаменитая актриса Вера Сотникова выложила в социальную сеть Instagram старый памятный снимок с президентом России Владимиром Путиным.

Актриса Вера Сотникова опубликовала памятную фотографию с Владимиром Путиным

 

В связи с занятым первым местом на выборах президента России Владимиром Путиным, Вера Сотникова выложила в Instagram раритетное совместное фото с ним и поздравила его от чистого сердца. Это фото было сделано еще в начале 2000 года, оно для актрисы очень дорого как память. На фото изображены все гости с приема режиссера Никиты Михалкова, который проходил в честь Московского кинофестиваля. В качестве приглашенных гостей были Владимир Путин, Шон Пенн, Джек Николсон и многие другие российские актеры, посчастливилось также побывать на приеме и актрисе Вере Сотниковой. Званый вечер ей очень запомнился, и она до сих пор бережет это фото.

 

В настоящее время 56-летняя Вера Сотникова много времени проводит на сцене театра, а также продолжает сниматься в проекте «Битва экстрасенсов». В этом году на экраны телевидения выйдет восемнадцатый сезон телешоу.
Пелагея Лебединская
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