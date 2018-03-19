Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Роскошные формы: Ким Кардашьян похвасталась сексуальной фигурой в гидрокостюме

Роскошные формы: Ким Кардашьян похвасталась сексуальной фигурой в гидрокостюме

Сегодня, 13:42
Звезда реалити шоу и дива Instagram Ким Кардашьян заявила, что её внешность не способна испортить никакая одежда, пока она обладает такими женственными формами. Для подтверждения своей теории Ким приняла участие в фотосессии, где надела на себя гидрокостюм.

Роскошные формы: Ким Кардашьян похвасталась сексуальной фигурой в гидрокостюме

 

На днях американские СМИ сообщали, что законный супруг Ким Кардашьян рэпер и владелец бренда одежды Yeezy Канье Уэст стал сотрудничать со спортивной фирмой 2XU из Австралии. Результатом сотрудничества стали модные гидрокостюмы, разрекламировать которые согласилась сама Ким Кардашьян.

Роскошные формы: Ким Кардашьян похвасталась сексуальной фигурой в гидрокостюме

 

Ким рассказала, как проходили съемки в Instagram Stories, где и продемонстрировала гидрокостюмы на своем теле. Больше всего поклонники оценили короткие шорты и золотой бюстгальтер с блестками, а также черный гидрокостюм, который идеально подчеркнул пышную грудь и бедра знаменитости.
Светлана Славянская
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