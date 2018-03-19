Роскошные формы: Ким Кардашьян похвасталась сексуальной фигурой в гидрокостюме

Звезда реалити шоу и дива Instagram Ким Кардашьян заявила, что её внешность не способна испортить никакая одежда, пока она обладает такими женственными формами. Для подтверждения своей теории Ким приняла участие в фотосессии, где надела на себя гидрокостюм.

На днях американские СМИ сообщали, что законный супруг Ким Кардашьян рэпер и владелец бренда одежды Yeezy Канье Уэст стал сотрудничать со спортивной фирмой 2XU из Австралии. Результатом сотрудничества стали модные гидрокостюмы, разрекламировать которые согласилась сама Ким Кардашьян.

Светлана Славянская

Ким рассказала, как проходили съемки в Instagram Stories, где и продемонстрировала гидрокостюмы на своем теле. Больше всего поклонники оценили короткие шорты и золотой бюстгальтер с блестками, а также черный гидрокостюм, который идеально подчеркнул пышную грудь и бедра знаменитости.