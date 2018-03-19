Роскошные формы: Ким Кардашьян похвасталась сексуальной фигурой в гидрокостюме

На днях американские СМИ сообщали, что законный супруг Ким Кардашьян рэпер и владелец бренда одежды Yeezy Канье Уэст стал сотрудничать со спортивной фирмой 2XU из Австралии. Результатом сотрудничества стали модные гидрокостюмы, разрекламировать которые согласилась сама Ким Кардашьян.
Ким рассказала, как проходили съемки в Instagram Stories, где и продемонстрировала гидрокостюмы на своем теле. Больше всего поклонники оценили короткие шорты и золотой бюстгальтер с блестками, а также черный гидрокостюм, который идеально подчеркнул пышную грудь и бедра знаменитости.