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| | Мужчины не отвечают Дане Борисовой на ее чувства

Мужчины не отвечают Дане Борисовой на ее чувства

Сегодня, 13:30
В последнее время Дана Борисова все чаще становится героиней скандалов, но ничто человеческое ей не чуждо. Своим фолловерам на просторах Instagram она призналась, что влюблена, но мужчина, к сожалению, не спешит идти на сближение и всячески игнорирует ее.

Мужчины не отвечают Дане Борисовой на ее чувства

 

Бывшая телеведущая признается, что даже во время недавнего отдыха в Таиланде искренне ждала звонка от мужчины, личность которого она тщательно скрывает, но первой набрать его так и не решилась. В надежде привлечь его внимание она сфотографировалась в душе, показав ему обнаженную грудь.

Фанаты обратили внимание на грустные глаза женщины и начали заваливать ее своими советами. Мужчины писали, что готовы «заменить» Борисовой возлюбленного на ночь и приедут туда, куда она скажет. Женщины отмечали, что мужчины начнут общаться с ней, когда она окончательно избавится от своей зависимости.

Также они отметили, что мешают налаживать отношения с противоположным полом и многочисленные скандалы. Среди них следует отметить и недавний секс-скандал, когда некий молодой человек из Владикавказа предоставил прессе переписку, из которой можно узнать, что Борисова продавала себя мужчинам за деньги.
Николай Офицеров
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