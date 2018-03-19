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| | «Неудовлетворенная баба» и фотошоп: Жужа и Бородина обменялись любезностями

«Неудовлетворенная баба» и фотошоп: Жужа и Бородина обменялись любезностями

Сегодня, 13:22
Некогда хорошие подруги по телестройке «Дом-2» Катя Жужа и Ксения Бородина продолжают поливать друг друга грязью в соцсетях. На этот раз поводом для «разборок» в Сети стал снимок Жужи с избирательного участка.

«Неудовлетворенная баба» и фотошоп: Жужа и Бородина обменялись любезностями

 

18 марта Катя Жужа отметила свое 30-летие. День рождения совпал с выборами президента РФ и ведущая сообщила, что с самого утра сходила на избирательный участок, и даже разместила соответствующий снимок. Фото оказалось фальсификацией, пользователи сразу распознали фотошоп. Жужу раскритиковали за призыв идти на выборы, которые она сама якобы не посещала. Среди критиков оказалась и некогда хорошая подруга Ксения Бородина, которая в прямом эфире спародировала экс-коллегу.

«Неудовлетворенная баба» и фотошоп: Жужа и Бородина обменялись любезностями

 

Именинница не преминула с ответом. В публикации она поблагодарила всех за поздравления, а также сообщила, что улетает праздновать день рождения и оставляет «неудовлетворенных баб» и дальше высматривать фотошоп на ее странице.
Виктория Озерова
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