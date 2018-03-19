Настя Задорожная напомнила о раке груди откровенным фото

Исполнительница и артистка Настя Задорожная опубликовала в интернете откровенное фото, на котором позирует голой. Этим снимком знаменитость решила напомнить общественности, что никто не застрахован от рака груди, что стоит проходить обследование у маммолога.

Откровенным фото артистка обратилась к пользователям, чтобы они не забывали не только о коррекции своей фигуры, но и о таком неприятном заболевании, как рак груди. Также Настя попросила не забывать заходить на осмотр к маммологу хотя бы несколько раз в год. Дело в том, что сейчас есть много способов лечения рака, если только он выявлен на ранней стадии. Отметим, что фотография была сделана для одного мужского журнала, а сами съемки проходили на Мальдивах.

Анна Котова

Ранее Настя Задорожная пожаловалась общественности, что у нее почти нет ни одной откровенной фотографии, а также на ее страницу подписаны только девушки. Заметим, что Задорожная стала известной после съемок в фильме «Простые истины», который вышел на экран в начале 2000 года.