Ким Кардашьян назвала людей "тупыми и глупыми" после "развода" с Канье Уэстом

Американская модель Ким Кардашьян начиталась заголовков в прессе о себе и о своем супруге Канье Уэсте и решила рассказать, что из написанного правда, а что вымысел. Весь свой рассказ знаменитость записала на видео и опубликовала в YouTub на канале Elle.

Анна Котова

Ролик начинается с того, что Кардашьян говорит: «Люди такие тупые и глупые». Началось все с того, что Ким прочитала в одном из американских изданий, что ее супруга сравнивают с актером Дэниэлом Калуя, известному по фильму «Прочь». Также в интернете появились по этому поводу мемы. Многие пользователи считают, что Канье Уэст стал заложником клана Кардашьян. В такой ситуации рэперу остается только бегство.Ранее сообщалось, что Ким Кардашьян и Канье Уэст разводятся, так как их отношения находятся на грани. Однако знаменитость прокомментировала эти разговоры. Ким сказала, что у нее все замечательно и она счастлива. Помимо этого звезда реалити-шоу заявила, что трое ее детей не станут помехой, она все равно будет публиковать в интернете откровенные снимки, чтобы радовать своих поклонников.