Неуместно красивая: Семенович пошла на работу в пижаме

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| | Опубликованное Бузовой видео заставило поклонников пожалеть Тарасова

Опубликованное Бузовой видео заставило поклонников пожалеть Тарасова

Сегодня, 12:56
Посты Ольги Бузовой собирают миллионы просмотров, не стал исключением и последний с коротким видеоотчетом гастролей в Таллине.

 

Опубликованное Бузовой видео заставило поклонников пожалеть Тарасова

 

Под видео певица написала, что вчера в Таллине очень хорошо было на ее концерте «Под звуки поцелуев», где она вместе с фанатами пела хором все свои песни. Ольга призналась, что ее настолько зарядили сумасшедшей энергетикой, что ей кажется она ещё сможет работать без сна несколько дней точно. В завершении поста она сообщила, что делится с подписчиками отрывком того, что было вчера, а больше - скоро выложит на своем YouTube канале.

Более сотни тысяч лайков и десятки тысяч комментариев собрал этот пост, правда не все были единодушны. Скорее мнения подписчиков разделились. Одни интересовались автором песен и восхищались ее талантом, другие наоборот отмечали отсутствие голоса и не понимали оголтелой толпы, беснующейся на концертах своей якобы звезды.

Ольгу называли неугомонной, светлой, чистой девочкой, которой всегда хочется чего-то большего. Ее считали большим молодцом и пусть теперь её изменник "Тарасенок" подумает, какую женщину он потерял. Ведь она щелкнула по носу все завистью наполненные души. Переплюнула всех, порвала и стала занозой в российском шоу бизнесе. Ведь она настоящий лидер, которого не согнуть и не сломать. И кто-то свыше придает ей силы двигаться дальше, а она мощь и ей хочется просто пожелать крепкого здоровья и простого женского счастья.

Фанаты констатировали, что энергетика на ее концертах сумасшедшая и уже вся Эстония с ума сходит, в том числе весь Таллин до утра пел ее песни на улицах города. Кто-то советовал Бузовой даже открыть собственное реалити-шоу, как у Ким Кардашьян, утверждая, что оно будет самым рейтинговым на ТВ. Правда кому-то начальная песня очень напомнила песню Лободы. Кто-то поинтересовался, куда это она, неужели Тарасова поздравить, назло. Бузовой, предлагали остановиться, ибо уже достаточно над ней посмеялись, и хватит, остальное уже перебор. Так как певица становится похожа на неудавшегося шута.

Мало того, еще и во всем решила Темникову копировать, отметили пользователи сети. А так только и может, что петь под фонограмму и воровать чужие идеи, стиль одежды и музыки, танцы, теперь еще вот мини клипы из городов стала привозить.

Бузовой говорили, что ей не идут очки вообще, удивлялись, как ее песни может слушать молодежь. Советовали идти на «Голос дети» поучится у них или сидеть в «Доме 2» и ждать пока его не закроют. А также писали, что сестра ее куда приятней и краше, а в Таллине оказалось просто много дураков, ибо нормальный человек на её концерт не пойдёт.
Януш Серпнень
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