В большой семье Анны Седоковой появилось неожиданное пополнение

Анна Седокова рассказала, что решила порадовать своих детей и приобрела попугаев. Однако купила только девочек и сейчас певица занята поиском мальчика. «Мы купили вчера попугаев, красную и желтую девочку, но они не живут без любви. Им мальчик нужен, а буквально за 20 минут до нашего прихода в зоомагазин, у жёлтенькой купили ее любимого. Они в магазине были словно неразлучники! Сидели только вместе, ухаживали друг за другом, но его забрали, я не успела», - рассказала Седокова в Instagram.
Напомним, что Анна Седокова самостоятельно воспитывает двух дочерей Алину и Монику, сына Гектора и маленькую собачку. Теперь в семье артистки появились ещё попугаи, на радость детям.