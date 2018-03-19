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| | В большой семье Анны Седоковой появилось неожиданное пополнение

В большой семье Анны Седоковой появилось неожиданное пополнение

Сегодня, 11:55
Известная певица и телеведущая Анна Седокова поделилась с поклонниками радостной новостью. В её семье появилось неожиданное пополнение, чему очень рады трое детей знаменитости.

В большой семье Анны Седоковой появилось неожиданное пополнение

 

Анна Седокова рассказала, что решила порадовать своих детей и приобрела попугаев. Однако купила только девочек и сейчас певица занята поиском мальчика. «Мы купили вчера попугаев, красную и желтую девочку, но они не живут без любви. Им мальчик нужен, а буквально за 20 минут до нашего прихода в зоомагазин, у жёлтенькой купили ее любимого. Они в магазине были словно неразлучники! Сидели только вместе, ухаживали друг за другом, но его забрали, я не успела», - рассказала Седокова в Instagram.

Напомним, что Анна Седокова самостоятельно воспитывает двух дочерей Алину и Монику, сына Гектора и маленькую собачку. Теперь в семье артистки появились ещё попугаи, на радость детям.
Светлана Славянская
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