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| | Илья Саглиани: Гела Месхи провокатор конфликтов с Екатериной Климовой

Илья Саглиани: Гела Месхи провокатор конфликтов с Екатериной Климовой

Сегодня, 11:46
Эксперт по ауре Илья Саглиани говорит, что в отношениях Гела Месхи и Екатерины Климовой именно Гела является зачинщиком конфликтов. Также Саглиани говорит, что Месхи необходимо контролировать свои эмоции, а Екатерине делать некоторые уступки. Таким способом их отношения продлятся еще очень долго.

Илья Саглиани: Гела Месхи провокатор конфликтов с Екатериной Климовой

 

Отметим, что Месхи и Климова стали самой скрытной парой среди знаменитостей. Дело в том, что актриса до брака с Гелой пережила много невзгод, поэтому не стала афишировать факты из личной жизни. Саглиани решил выяснить, что ждет пару в будущем. Эксперт говорит, что Климова – добрый и отзывчивый человек, который не будет рядом с людьми, не ценящими ее. Гела Месхи, в свою очередь, очень вспыльчивый, и является постоянным зачинщиком семейных скандалов.

Несмотря на разный характер, пара счастлива вместе. Екатерина Климова уступает в некоторых ситуациях, однако брак продлится намного дольше и будет счастливым, если Гела Месхи будет сдерживать свой характер.
Анна Котова
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