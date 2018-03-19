Илья Саглиани: Гела Месхи провокатор конфликтов с Екатериной Климовой

Эксперт по ауре Илья Саглиани говорит, что в отношениях Гела Месхи и Екатерины Климовой именно Гела является зачинщиком конфликтов. Также Саглиани говорит, что Месхи необходимо контролировать свои эмоции, а Екатерине делать некоторые уступки. Таким способом их отношения продлятся еще очень долго.

Анна Котова

Отметим, что Месхи и Климова стали самой скрытной парой среди знаменитостей. Дело в том, что актриса до брака с Гелой пережила много невзгод, поэтому не стала афишировать факты из личной жизни. Саглиани решил выяснить, что ждет пару в будущем. Эксперт говорит, что Климова – добрый и отзывчивый человек, который не будет рядом с людьми, не ценящими ее. Гела Месхи, в свою очередь, очень вспыльчивый, и является постоянным зачинщиком семейных скандалов.Несмотря на разный характер, пара счастлива вместе. Екатерина Климова уступает в некоторых ситуациях, однако брак продлится намного дольше и будет счастливым, если Гела Месхи будет сдерживать свой характер.