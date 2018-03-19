Актриса Кэтрин Зета-Джонс опубликовала свои интимные семейные фото

В недавнем времени Кэтрин Зета-Джонс решила порадовать своих поклонников и опубликовала семейное фото, на котором изображена вся ее семья.

В социальной сети Instagram появилось семейное фото знаменитой актрисы Кэтрин Зета-Джонс. Звезда выложила на свою страничку две интимные фотографии, настоящего времени и десятилетней давности, на которых изображена Кэтрин с мужем Майклом Дугласом и их детьми. Семейное фото было сделано в одном и том же ракурсе и позе. Кэтрин показала поклонникам, какие у нее были детки в детстве, и какие сейчас в подростковом возрасте. Также актриса оставила комментарий под фото: «Как быстро летит время».

Пелагея Лебединская

Отметим, что голливудская семейная чета Кэтрин Зэта-Джонс и актер Майкл Дуглас вместе уже почти двадцать лет. Они совместно воспитывают 17-летнеко сына Дилана и 14-летнюю дочь Кэрис. Несмотря ни на что, звездная пара живет очень счастливо, и дорожит друг другом.